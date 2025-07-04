Muvazzaf Askerlik Sonrası Memuriyete Dönüş Süresi Nasıl Hesaplanır?

657 sayılı Kanunun "muvazzaf askerliğe ayrılan memurların terhislerinde göreve başlatılmaları ile muvazzaf askerlikte geçen sürelerin kademe ve derece intibaklarında değerlendirilmesi" başlıklı 83'üncü maddesinin birinci fıkrasına göre;

"Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren azami 30 gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar."

Danıştay Onikinci Daire tarafından verilen bir kararda (T.10.06.2020, E.2019/4415, K.2020/2269);

"Davacının memuriyet görevine başlamak için yapmış olduğu başvuru, terhis tarihinden önceki bir tarihte ise terhis tarihinden; terhis tarihinden sonraki 30 günlük süre içerisindeki bir tarihte ise, başvuru tarihinden başlamak üzere 30 gün içerisinde davalı idarenin davacıyı göreve başlatma yükümlülüğü bulunmaktadır.

Dolayısıyla davalı idarenin tazminat sorumluluğu da yukarıda bahsedildiği şekilde hesaplanan tarihten (eğer davacının memuriyet görevine başlamak için yapmış olduğu başvuru, terhis tarihinden önceki bir tarihte ise terhis tarihinden; terhis tarihinden sonraki 30 günlük süre içerisindeki bir tarihte ise başvuru tarihinden) itibaren 30. gün başlamaktadır.

Davacının göreve başlayabilmek için terhis tarihinden önce askerdeyken idareye başvurduğu ve 25.11.2007 tarihinde terhis olduğu anlaşıldığından, davacının terhis tarihi olan 25.11.2007 tarihinden başlamak üzere 30 gün içerisinde göreve başlatılması gerektiğinden, idarenin tazminat sorumluluğu da terhis tarihinden itibaren 30. gün (24.12.2007) başlamaktadır."

Danıştay Beşinci Daire kararında (T.07.05.1990, E.1990/861, K.1990/906); askerlik hizmetini yapmak üzere, görevden ayrılan memurların terhislerinden sonraki 30 gün içinde başvurmaları halinde en geç 30 gün içinde göreve başlatılmaları gerekir.

Mülga DPB görüşünde (03.03.1999-Mütaalalar Özel Bülteni- Temmuz 2013-Sayfa:55); İlgi yazınız ve eklerinin incelenmesi neticesinde ilgilinin 21.11.1997 tarihinde terhis olduğu anlaşılmış olup yukarıdaki hükümde yer alan "terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak" hükmüne göre terhis tarihi günü göreve başlatılmasının mümkün olmadığı, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde göreve başlatılması gerektiği mütalaa olunmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nün yazısında (T: 12/1/2024, S: E-74073113-010.99-198138); Göreve başlama süresi açısından mezkür Kanunun 62'nci maddesinde genel sürelere yer verilmiş 83'üncü maddesinde ise muvazzaf askerlik hizmeti yapanlara yönelik özel bir süre öngörülmüştür. Bu bağlamda, yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle atanma ile ilk defa memuriyete atanma arasında göreve başlama süreleri bakımından fark olmadığı göz önünde bulundurularak Anayasadan kaynaklanan askerlik hizmetini yerine getiren memurlara tanınan başvurma süresinin, askerlik

hizmetini yapmaktayken memurluğa atanma hakkı kazananlara da teşmil edecek şekilde uygulanmasının yerinde olacağı değerlendirilmektedir. Bu itibarla, merkezi yerleştirme ile yerleşenlerden askerlik hizmeti yapmakta olanların, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde başvurmaları halinde atamalarının yapılmasının uygun olacağı mütalaa edilmektedir denilmiştir.

Bu yapılan açıklamalara göre; Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silahaltına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler; terhis olduğu gün göreve başlatılması hukuken mümkün olmayıp, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak, kurumları da başvurma tarihinden itibaren azami 30 gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar.