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Kazada Ölen Müze Müdürünün 'Kardeş' Fedakarlığı

Batman'da yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden 5 kişiden biri olan Batman Müze Müdürü Mehmet Cabir Alper'in, yaşamını down sendromlu kardeşi için adadığı ortaya çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2025 20:10, Son Güncelleme : 25 Haziran 2025 21:53
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23 Haziran'da Sason ilçesinde bilirkişi heyetini taşıyan aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, Alper'in de aralarında bulunduğu 5 kişi yaşamını yitirdi. Alper'in kardeşi Muhammet Mustafa Alper, hem kendi ailelerinin hem de kazada hayatını kaybeden diğer vatandaşların derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti. Diyarbakır'da imamlık yapan Muhammet Mustafa Alper, ağabeyinin adeta bir baba gibi olduğunu ve ilköğretimden üniversiteye kadar her aşamada kendileriyle yakından ilgilendiğini ifade etti.

Mehmet Cabir Alper'in Ailesine ve Kardeşine Olan Bağlılığı

Mehmet Cabir Alper, kardeşi İbrahim Berk Alper ile ilgilenmeyi hayatının önceliği haline getirdi. Muhammet Mustafa Alper, ağabeyinin çevreden gelen evlilik baskılarına rağmen, "Eğer evlenirsem İbrahim'e ayırdığım zamanı belki ayıramam, çocuğum olursa kardeşim geri planda kalabilir" dediğini aktardı. Binlerce engelli yakını olan ailenin bu durumu anlayacağını belirten Alper, ağabeyinin kardeşine en iyi şekilde bakabilmek için evlenmediğini söyledi.

Kazanın Ardından Yaşanan Duygular

  • Aile, kazada hayatını kaybeden yakınlarının ve diğer vatandaşların acısını derinden yaşıyor.
  • Mehmet Cabir Alper'in ailesi, onun fedakarlıklarını ve aileye olan bağlılığını minnetle anıyor.
  • Kazanın ardından aile, inançları gereği yaşananları kabullenmeye çalışıyor.


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