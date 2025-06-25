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Bilecik'te çıkan orman yangını NATO tesislerine sıçradı

Bilecik'te çıkan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar sürerken, alevlerin NATO tesislerine sıçradığı bildirildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2025 20:24, Son Güncelleme : 25 Haziran 2025 20:25
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Bilecik'te çıkan orman yangını NATO tesislerine sıçradı

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye köyünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen orman yangını Bilecik-Adapazarı-İstanbul D650 karayolunu aşarak NATO tesislerine ve bir fabrikaya sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangını söndürmek için havadan 3 helikopter, karadan ise 50'ye yakın Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiyeye ait arazözlerle müdahaleye başlandı. Yangının kontrol altına alınması için ekipler seferber olurken, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in bölgeye gittiği öğrenildi.

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