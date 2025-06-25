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Ekonomiye ilişkin teklif Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen kanun teklifiyle kambiyo, kıymetli maden, akaryakıt ve vergi düzenlemelerinde yenilikler geliyor. Cumhurbaşkanı'na verilen yeni yetkiler, idari para cezaları ve KDV istisnalarıyla ekonomide dengeler değişiyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2025 21:25, Son Güncelleme : 25 Haziran 2025 21:52
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Ekonomiye ilişkin teklif Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan görüşmelerin ardından kabul edildi. Bu teklif ile birlikte, kambiyo nukut, esham ve tahvilat alım satımı, kıymetli madenler ve taşlarla ilgili işlemler, ticari senetler ve tediyeyi temine yarayan vasıtaların ithalat ve ihracatına ilişkin önemli düzenlemeler getiriliyor. Ayrıca, döviz alım-satımı ve kıymetli maden rafinajı gibi faaliyetler için Hazine ve Maliye Bakanlığı izni gerekecek.

Kanun Teklifinin Getirdiği Düzenlemeler

  • Cumhurbaşkanı, kıymetli madenler ve taşların ithalat ve ihracatına izin verme yetkisine sahip olacak.
  • İzinsiz olarak eşya ve kıymetlerin yurttan çıkarılması veya yurda sokulması durumunda, rayiç bedelin yarısından iki katına kadar idari para cezası uygulanacak.
  • Döviz alım-satımı, kıymetli maden rafinajı ve Kimberley Süreci sertifika sistemi kapsamında faaliyet göstermek isteyenler için izin zorunluluğu getirildi.
  • Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatı personeline ek mesai ücreti düzenlemesi yapıldı.
  • Katma Değer Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki vakıfların taşınmaz satışları KDV'den istisna tutulacak.
  • Akaryakıt ve doğal gaz türlerinin ithalinde hesaplanan Özel Tüketim Vergisi, KDV matrahına dahil edilecek.
  • Serbest bölgelerde üretim yapan mükelleflerin, bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin gelir veya kurumlar vergisinden istisna kazançlarına, serbest bölge içi veya diğer serbest bölgelere satışlardan elde edilen kazançlar da dahil edilecek.
  • Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı'na, uzay, havacılık ve teknoloji faaliyetleri için ayrılan ödeneklerin 31/12/2025 tarihine kadar Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na aktarılması konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilendirildi.

Önemli Noktalar

  • Kambiyo işlemleri ve kıymetli madenlerle ilgili düzenlemeler sıkılaştırıldı.
  • KDV ve ÖTV uygulamalarında değişiklikler yapıldı.
  • Serbest bölgelerdeki vergi avantajları genişletildi.
  • Uzay Ajansı'nın bütçe kullanımı için yeni yetkiler tanımlandı.


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