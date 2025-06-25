Ankara'ya Dev Adalet Sarayı: Açılış Tarihi Belli Oldu!

Adalet Bakanı Tunç, beraberinde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Ankara 1 No'lu Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, Ankara 2 No'lu Barosu Başkanı Gökhan Ağdemir ve bakanlık bürokratlarıyla birlikte inşaatı devam eden yeni Ankara Adalet Sarayı'nda incelemelerde bulundu.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tunç, adliye inşaatının temelinin 2023'te atıldığını anımsatarak, "İnşallah 2027'nin adli yılıyla beraber hizmete açılması planlanıyor. 2026'nın sonu gibi inşaatın bitimi ve hazırlıklarla beraber 2027'nin adli yılında yargı hizmetleri Ankara'da daha kaliteli bir mekanda görülmüş olacak." ifadelerini kullandı.

Yeni Adalet Sarayı'nın Özellikleri

Ankara'daki adliye hizmetlerinin birbirine uzak 6 farklı noktada verildiğini anlatan Tunç, bunu tek çatı altında birleştirmenin adalet hizmetleri için büyük avantaj olacağını belirtti. İnşaat sahasında 2 bin 255 kişi çalışmaya devam ediyor ve Türkiye'nin en büyük inşaat şantiyelerinden birinde olduklarını dile getiren Tunç, "Yüzde 30 seviyesine yaklaşmış ama bundan sonraki süreçte daha da hızlanacağını tahmin ediyoruz." bilgisini paylaştı.

Yeni adliyede 745 bin 900 metrekare kapalı alanda hukuk, ceza ve icra daireleri ile başsavcılık bölümlerinin ayrı ayrı bloklardan oluşacağını belirten Tunç, her bir binanın "bir il adliye binası büyüklüğünde" olacağını dile getirdi. "Yeşil bina" özelliğine sahip olacak yeni adliyede yenilenebilir enerji kullanılacak ve doğal aydınlatmaya dikkat edilerek bir proje hazırlandığı ifade edildi.

Adliye İçerisindeki İmkanlar

588 duruşma salonu

1537 hakim ve Cumhuriyet savcısı

4 bin 180 araçlık otopark

610 kişilik konferans salonu (en az 1000 kişilik olması için çalışmalar sürüyor)

(en az 1000 kişilik olması için çalışmalar sürüyor) Sığınaklar ve seminer-konferans alanları

Yargı Personeli ve Diğer Projeler

Adalet Bakanı Tunç, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi inşaatının da bitmek üzere olduğunu, geçici kabulünün yapıldığını bildirdi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, başkentin çevre illerine de hizmet verecek ve 91 bin 765 metrekare kapalı alana sahip olacak. Burada 447 hakim ve Cumhuriyet savcısı görev alabilecek.

Tarihi Yargıtay binasında ise restorasyon tamamlandı ve adalet hizmetleri için bakanlığın ilgili birimleri tarafından yakında hizmete açılacak. Vatandaşların kamu hizmetlerini daha kaliteli alabilmesi adına 2002'den bugüne büyük bir dönüşüm yaşandığı, adliye binalarının da buna dahil olduğu belirtildi.

Dijital ve Fiziki İyileştirmeler

"Adliyenin vakarına yakışır binalar yapılırken içindeki teknolojik imkanlar da önemli." ifadelerini kullanan Tunç, yargıda dijital teknolojilerin kullanılmasıyla adalete erişimin kolaylaştırıldığını bildirdi. Fiziki imkanların yanı sıra "insan kalitesine" de önem verdiklerini vurguladı.

Konut Projeleri ve Yeni Hedefler

68 adalet binası projesi : 37'si etüt proje kapsamında, 31'i inşaat aşamasında.

: 37'si etüt proje kapsamında, 31'i inşaat aşamasında. Adli tıp binaları ve yargı personeli için konut projeleri devam ediyor.

3'ü inşaat aşamasında, 4'ü etüt proje aşamasında toplamda 121 mahallede 3 bin 534 adliye personeli için konut projesi var.

880 konutun inşaatı devam ediyor.

Tunç, "Topyekun teşkilatımızın güçlenmesi ve milletimizin yargı hizmetlerinden memnuniyetini artırmak en önemli hedefimiz." dedi. Vatandaşların yargıya güvenini artırmak ve adalete güveni daha üst noktalara taşımak adına yapılan çalışmalara yenilerinin ekleneceğini, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki hedefler doğrultusunda "yargı hizmetlerinin kalitesini, adalete güveni daha da artırmanın gayreti içerisinde" olacaklarını kaydetti.



