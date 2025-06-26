26 Haziran 2026'ten önemli gündem başlıkları
26 Haziran 2026'ten önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi" kapanış törenine katılacak.
(TBMM/11.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Külliyesi'nde düzenlenecek "2024-2025 Yılı Toplu Mezuniyet Töreni"ne iştirak edecek.
(İstanbul/18.00)
2- TBMM'den
- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
(TBMM/14.00/16.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye-Macaristan KEK Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/11.45)
2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye Yüzyılında İhracat Zirvesi"ne iştirak edecek.
(İstanbul/09.30)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(İstanbul/14.00/14.30)
4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.
(İstanbul/14.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Avrupa Birliği liderleri, Belçika'da düzenlenecek zirve toplantısında bir araya gelecek.
(Brüksel)
2- İran ve İsrail arasında varılan ateşkesin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.
(Tahran/Washington/Kudüs)
3- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nin Bulgaristan'da gerçekleştirilen ikinci haftasında ikinci maçını Ukrayna ile yapacak.
(Burgaz/18.30)
2- Ülke 9. Spor&Spor Ödül Töreni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.
(Ankara/19.00)
3- FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ABD'de devam edilecek. E Grubu'nda Inter-River Plate ile Urawa Red Diamonds-Monterrey, G Grubu'nda ise Juventus-Manchester City ve Wydad-Al Ain maçları oynanacak.
(Seattle/Los Angeles/04.00/Orlando/Washington/22.00)
4- A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri ve 2028 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri belli olacak.
(Viyana/16.00)