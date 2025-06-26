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Bilecik'te depoda yangın

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir depoda çıkan yangın söndürüldü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2025 07:22, Son Güncelleme : 26 Haziran 2025 07:32
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Bilecik'te depoda yangın

İnönü Mahallesi Mehmet Azapoğlu Caddesi'ndeki eski eşyaların muhafaza edildiği tek katlı bir depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, Osmaneli Orman İşletmesine ait arazözün de destek verdiği çalışmayla söndürüldü.

Yangında, depo ve içindekiler hasar gördü.

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