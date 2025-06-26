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Kabe'nin örtüsü değiştirildi

Suudi Arabistan, 1447 Hicri yılın başlamasıyla birlikte Kabe'nin örtüsünü yeniledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2025 08:10, Son Güncelleme : 26 Haziran 2025 09:03
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Suudi Arabistan'daki Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Kurumundan yapılan açıklamada, Kabe örtüsünün değiştirilme işleminin dün akşam 154 kişilik uzman bir ekip tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

Yeni çekilen 47 parça ve 1415 kilogramlık örtünün değiştirme işlemi saatler sürdü. Kabe örtüsünün yapılması için yaklaşık 825 kilogram saf ipek, 180 kilogram gümüş ve altın kullanıldı.

Yenisiyle değiştirilen eski örtü ise zemzem suyuyla yıkandıktan sonra müzelerde sergilenmesi için İslam ülkelerine gönderiliyor.

Gümüş ve altın kullanılarak hazırlanan Kabe'nin kuşağında Kur'an-ı Kerim'den ayetler yer alıyor.

Dünyanın en büyük dikiş makinesiyle üretildi

Kabe örtüsü, Mekke'de bulunan Kral Abdulaziz Kisve Kompleksi'nde üretiliyor. Komplekste yaklaşık 200 usta ve idari personel görev yapıyor. Ayrıca burada, uzunluğu 16 metreyi bulan ve bilgisayar destekli çalışan dünyanın en büyük dikiş makinesi de bulunuyor.

Suudi Arabistan, Kabe örtüsünü her yıl Zilhicce ayının 9. günü olan Arefe Günü değiştiriyordu ancak bu uygulama 2022 yılında değiştirilmiş, örtü yenileme işlemi Hicri yılın ilk günü olan 1 Muharrem'e alınmıştı.

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