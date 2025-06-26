Edirne Merkezli Operasyonda 10 Dolandırıcı Yakalandı

Edirne merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonda, iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yapan 10 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında, müşteki İ.N.O.'nun banka hesabından bilgisi dışında başka hesaplara 90 bin lira aktarıldığı tespit edildi. Ayrıca bazı banka hesaplarının iş bulma vaadiyle dolandırıcılık amacıyla kullanıldığı ve toplamda yaklaşık 20 milyon liralık işlem hacmine ulaşıldığı belirlendi.

Operasyonun Detayları

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan operasyonda, Ankara'da O.A., G.A. ve S.D. , Giresun'da S.Ç. , İstanbul'da ise A.B., E.B., M.A.B., C.B., B.T. ve E.T. gözaltına alındı.

, Giresun'da , İstanbul'da ise gözaltına alındı. Suç örgütü elebaşı olduğu belirtilen A.B. 'nin 81 suç kaydından arandığı öğrenildi.

'nin arandığı öğrenildi. Yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu, ayrıca kurusıkıdan çevrilmiş tabanca ve 50 fişek ele geçirildi.

ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha aranıyor.

Operasyon Hazırlığı ve Baskınlar