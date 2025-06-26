Eskişehir'de Market Soygunu Güvenlik Kamerasında

Eskişehir'de bir marketin dondurma ve meşrubat dolabını açmaya çalışan 3 şahsın görüntüleri, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Olay, 71 Evler Mahallesi Dedeoğlu Sokak'ta bulunan bir marketin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete geçtiğimiz gün sabaha karşı saat 03.23 civarında yaklaşan kimliği belirsiz 3 şahıs, işletme önündeki dondurma dolabına yöneldi. Dolabın koruma demirini açmak için çaba gösteren şahısların görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı. Dolabın demirini açan şüpheliler, bu kez de dolabın kapağını açamadı. Dondurma almaya çalışan şahıslar daha sonra meşrubatların olduğu buzdolabına yöneldi. Burada da uzun uğraş veren şahıslar başarısız olduktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

Olayın Detayları

3 şahıs , marketin dondurma dolabını açmaya çalıştı.

, marketin dondurma dolabını açmaya çalıştı. Dolabın koruma demirini açmayı başardılar fakat kapağı açamadılar.

Daha sonra meşrubat dolabını açmaya çalıştılar ancak bunda da başarısız oldular.

Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Market Sahibinin Şikayeti

Market sahibi Ertuğrul Yüksel, yaşanan girişimle ilgili olarak polise şikayette bulundu.



