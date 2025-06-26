Dolar günü yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 39,7380 39,7390 39,7780 39,7790 Avro 46,1850 46,1860 46,7140 46,7150 Sterlin 54,1800 54,1900 54,7800 54,7900 İsviçre frangı 49,3200 49,3300 49,8600 49,8700 ANKARA ABD doları 39,7080 39,7880 39,7480 39,8280 Avro 46,1450 46,2250 46,6740 46,7540 Sterlin 54,1200 54,3300 54,7200 54,9300