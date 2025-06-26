Dolar günü yükselişle kapattı
Güne yatay seyirle başlayan dolar, günü 39,77 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2025 17:21, Son Güncelleme : 26 Haziran 2025 17:21
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|39,7380
|39,7390
|39,7780
|39,7790
|Avro
|46,1850
|46,1860
|46,7140
|46,7150
|Sterlin
|54,1800
|54,1900
|54,7800
|54,7900
|İsviçre frangı
|49,3200
|49,3300
|49,8600
|49,8700
|ANKARA
|ABD doları
|39,7080
|39,7880
|39,7480
|39,8280
|Avro
|46,1450
|46,2250
|46,6740
|46,7540
|Sterlin
|54,1200
|54,3300
|54,7200
|54,9300