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Dolar günü yükselişle kapattı

Güne yatay seyirle başlayan dolar, günü 39,77 TL'ye yükselerek tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2025 17:21, Son Güncelleme : 26 Haziran 2025 17:21
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Dolar günü yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBAPERŞEMBE
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD doları39,738039,739039,778039,7790
Avro46,185046,186046,714046,7150
Sterlin54,180054,190054,780054,7900
İsviçre frangı49,320049,330049,860049,8700
ANKARA
ABD doları39,708039,788039,748039,8280
Avro46,145046,225046,674046,7540
Sterlin54,120054,330054,720054,9300

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