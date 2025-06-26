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Adana'da Tırda Yakalanan 87 Kilo Esrar Davasında Karar

Adana Seyhan'da tırda ele geçirilen 87 kilo esrar davasında 6 sanık hapis cezası aldı, 2 kişi beraat etti. Detaylar haberimizde.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2025 10:36, Son Güncelleme : 26 Haziran 2025 10:37
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Adana'da Tırda Yakalanan 87 Kilo Esrar Davasında Karar

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir tırda 87 kilo 214 gram esrar ele geçirilmesiyle ilgili olarak yargılanan 8 sanıktan 6'sı, 11 yıl 9 ay 22 gün ile 21 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Diğer 2 sanık ise beraat etti. Olay, 14 Ocak 2023 tarihinde Gürselpaşa Mahallesi'nde gerçekleşti. Polis ekipleri, tırın dorsesindeki kutularda uyuşturucu madde buldu. Sanıkların, esrarı Ş.A'ya ait kuş kulübesine taşımak isterken yakalandığı belirtildi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Duruşma Detayları

  • Duruşmaya tutuklu sanıklar N.A., K.C.U., D.C.G., A.E. ve Ş.A., tutuksuz yargılanan Y.E. ve M.E.V. ile avukatlar katıldı.
  • Başka suç nedeniyle cezaevinde olan S.V., duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlandı.

Mahkeme Kararları

  • S.V.: 21 yıl hapis cezası
  • Ş.A. ve A.E.: 15 yıl 9 ay hapis cezası
  • D.C.G. ve K.C.U.: 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası
  • N.A.: 11 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası
  • Y.E. ve M.E.V.: Delil yetersizliğinden beraat

Sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut tutukluluk durumlarının devamına hükmetti.


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