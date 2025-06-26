ÖTV Düzenlemesi Meclis'ten Geçti: Otomobil Fiyatları Artacak mı?

Yeni yasa teklifiyle birlikte 2025 yılı itibarıyla motorlu taşıtlarda uygulanacak ÖTV oranları yüzde 80, yüzde 150 ve yüzde 220 olmak üzere yeniden belirlendi. Araçların vergilendirilmesi ise hem motor hacmi hem de matrah esas alınarak yapılacak. Peki, bu düzenleme fiyatlara nasıl yansıyacak?

Dünya'dan Damla Kaya'nın haberine göre;

Yüzde 80 ile Başlayan Yeni Vergi Dönemi

2022'ye kadar uygulanan yüzde 45 ila yüzde 80 arasında değişen kademeli ÖTV oranları, artan araç fiyatları nedeniyle işlevini büyük ölçüde yitirmişti. Temmuz 2023'ten itibaren piyasada satılan neredeyse tüm araçlara tek oran olan yüzde 80 ÖTV uygulanmaya başlanmıştı. Yeni düzenleme ile sistem yeniden üçlü yapıya kavuşturulurken, bu oranların da artık daha yüksek vergi yükü anlamına geleceği ifade ediliyor.

Yeni sistemde 2025 yılı itibarıyla ÖTV oranları şu şekilde sınıflandırılacak:

Yüzde 80 ÖTV:

Matrahı 1 milyon TL ve altında olan, motor hacmi 1600 cc'yi geçmeyen veya elektrikli motor gücü 50 kW'ı aşıp silindir hacmi 1800 cc'yi geçmeyen araçlar.

Yüzde 150 ÖTV:

Matrahı 1 milyon TL'yi aşmayan ancak motor hacmi 2000 cc üzeri olan ya da elektrikli araçlarda 100 kW üzeri ve silindir hacmi 2500 cc'ye kadar olan modeller.

Yüzde 220 ÖTV:

Diğer tüm araçlar bu üst vergi diliminden değerlendirilecek.

Fiyatlar Yükselecek mi?

Sektör temsilcileri, yeni düzenlemenin fiyatlara doğrudan bir artış getirmeyeceğini savunuyor. Özellikle 2023'ten bu yana fiilen zaten yüzde 80 oranında ÖTV uygulandığına dikkat çeken uzmanlar, düzenlemenin mevcut tabloyu resmiyete döktüğü görüşünde.

Öte yandan hibrit ve elektrikli araçlar için de ÖTV oranlarının mevcut uygulamaya paralel şekilde belirlendiği ve bu segmentte de bir fiyat değişikliği beklenmediği ifade edildi. Ancak bazı çevreler, yüksek motor hacmine sahip veya elektrikli lüks araç segmentinde yeni vergi dilimlerinin fiyatlara kademeli olarak yansıyabileceğini belirtiyor.

Matrah Güncellemesi Bekleniyor

Uzmanlara göre, esas beklenti matrah güncellemesinde. Şu an birçok araç 1 milyon TL sınırının üzerinde kaldığı için otomatik olarak en yüksek dilimlere giriyor. Eğer matrah güncellenmezse, tüketicinin vergi yükü azalmayacak. Bu nedenle sektörde hem matrahların hem de kurların dikkatle izleneceği bir sürece girileceği belirtiliyor.

Özetle: Etki Sınırlı Ama Genişleme Riski Var

Yeni ÖTV düzenlemesi, otomobil fiyatlarında ani bir artış getirmese de özellikle yüksek segment araçlarda vergi yükünü artırabilecek yapıda. Mevcut araçlar için fiyatların değişmesi beklenmezken, gelecek dönemde ithal edilecek ya da yeni üretilecek modellerde bu oranların etkisi hissedilebilir.