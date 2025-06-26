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MSB'den Hava Savunma ve Savunma Harcamaları Açıklaması

MSB, hava savunma yatırımları, NATO harcamaları, Suriye ve PKK ile mücadele hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Haziran 2025 12:23, Son Güncelleme : 26 Haziran 2025 13:12
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MSB'den Hava Savunma ve Savunma Harcamaları Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. MSB, öncelikli olarak hava savunma sistemimize (Çelik Kubbe) yatırım yaparak katmanlı hava savunma sistemini tüm ülkemize yaymayı planladıklarını belirtti. Ayrıca, hipersonik, balistik ve seyir füze sistemleri, uçak, gemi, tank, insansız kara, deniz ve hava sistemleri, yeni nesil uçak gemisi ve firkateynlere yatırım yaparak silahlı kuvvetlerimizi güçlendirmeye ve savunma kapasitemizi artırmaya devam ettiklerini vurguladı. Türkiye, NATO harekat ve misyonlarına kuvvet katkısı sağlayan ilk beş ülke arasında yer almakta ve savunma bütçesini artırmaya devam etmektedir. Ayrıca, NATO Vaşington Anlaşması'nın 3'üncü maddesi gereği Silahlı Kuvvetlerimizi daima hazır bulundurduklarını belirtti. Türkiye, yükümlülüklerini yerine getirme konusunda sarsılmaz bir kararlılığa sahiptir.

İsrail-İran Çatışması

Bakanlık kaynakları, ateşkes kararı alınan İran ve İsrail arasındaki çatışmalara ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

  • İran-İsrail-ABD ekseninde yaşanan çatışmalar barış, güvenlik ve istikrarı ciddi tehlikeye atmaktadır.
  • Tüm anlaşmazlıkların sadece siyasi ve diplomatik yollarla çözülebileceği vurgulandı.
  • Nükleer tesislerin hedef alınmasının ve sonrasında meydana gelebilecek nükleer sızıntının bölge ülkeleri için hayati risk taşıdığı belirtildi.
  • Taraflar arasında sağlanan ateşkes memnuniyetle karşılanmakta ve kalıcı ateşkesin sağlanması temenni edilmektedir.
  • Türkiye, uluslararası hukuk ve devletlerin egemenlik haklarına saygı çerçevesinde, çatışmaların durdurulması ve gerçek barışın tesisi için tüm taraflarla diyalog kanallarını açık tutmaktadır.

Suriye'de Kiliseye Gerçekleşen Terör Saldırısı

Bakanlık kaynakları, Şam'daki Mar İlyas Kilisesi'ne 22 Haziran 2025 tarihinde terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen hain saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirtti. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi. Bu saldırının Suriye'nin toplumsal barışını ve birliğini hedef aldığı, tüm insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğu vurgulandı.

  • Suriye halkının yanında olunduğu ve dayanışma içerisinde bulunulduğu ifade edildi.
  • Tüm unsurlarıyla Suriye halkının saldırganlara karşı birlik içerisinde olması gerektiği belirtildi.
  • DEAŞ ile mücadele için kurulacak harekat merkezinde görev yapacak personelin daha önce Suriye'ye gönderildiği aktarıldı.
  • Bölge ülkelerinin müşterek mücadele edebileceği bir yapı oluşturulacağı bildirildi.
  • Suriye'de istikrarsızlık yaratmaya çalışanlara Suriye hükümetinin müsaade etmeyeceği ve Türkiye'nin de gereken desteği vereceği ifade edildi.

Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakma Sürecinde Son Durum

Bakanlık kaynakları, bölücü terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih sürecinin, devletin ilgili kurumları tarafından büyük bir dikkatle yönetildiğini ve takip edildiğini belirtti. Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin güvenliğinden taviz vermeden gerekli tedbirleri alarak sürecin başarıyla tamamlanması için her türlü gayreti göstermeye devam etmektedir.


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