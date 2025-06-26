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Ali Yerlikaya: Milletin Ruhunu Yansıtan Anayasa Şart

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mevcut anayasanın milletin ruhunu yansıtmadığını ve demokratikleşme için yeni bir anayasa gerektiğini belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2025 13:14, Son Güncelleme : 26 Haziran 2025 13:12
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Ali Yerlikaya: Milletin Ruhunu Yansıtan Anayasa Şart

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1982 darbesinin gölgesinde yazılmış bir anayasa ile yol yürümenin mümkün olmadığını ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi, aziz milletimiz vesayetin değil, milletin anayasasını istiyor. Milletin ruhunu yansıtmayan bir anayasayla demokratikleşme olmaz" açıklamasını yaptı. Bu açıklama, Türkiye'nin yeni bir anayasa ihtiyacına vurgu yaparken, mevcut anayasanın toplumsal beklentileri karşılamadığını belirtiyor. Yerlikaya, anayasanın yalnızca bir hukuk metni olmadığını, aynı zamanda bir milletin kimlik belgesi niteliği taşıdığını ve toplumun değişen ihtiyaçlarına uyum sağlaması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü işbirliğiyle Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) tarafından gerçekleştirilen "Türkiye'nin Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi"nin kapanış töreni, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla düzenlendi. Meclis Tören Salonu'ndaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Anayasanın Önemi ve Değişim İhtiyacı

  • Yerlikaya, anayasanın bir milletin zaman ve tarih karşısındaki duruşunu gösterdiğini belirtti.
  • Anayasanın, ortak aklı, iradeyi ve vicdanı yansıttığına dikkat çekti.
  • Yalnızca bir hukuk metni değil, aynı zamanda kimlik belgesi olduğunu vurguladı.
  • Toplumun ve insanın zamanla değiştiğini, anayasanın da bu değişime uyum sağlaması gerektiğini söyledi.

Yeni Anayasa Vurgusu

Yerlikaya, anayasanın dönemin ihtiyaçlarını ve vatandaşların beklentilerini yansıtabilen, hem değerlere hem de zamana uyumlu bir yapıda olması gerektiğine dikkat çekerek, "İnanıyoruz ki yeni anayasa Türkiye Yüzyılı'nın temel taşı olacaktır." dedi.

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