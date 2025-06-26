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Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Genelgesi ile Şikayetlere Hızlı Çözüm

Sağlık Bakanlığı'nın yeni genelgesiyle hasta hakları birimleri daha aktif olacak, şikayetler hızlıca değerlendirilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2025 13:24, Son Güncelleme : 26 Haziran 2025 13:21
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Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Genelgesi ile Şikayetlere Hızlı Çözüm

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen "Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Genelgesi" kapsamında, sağlık hizmet sunumuyla bağlantılı tüm şikayetler ivedilikle değerlendirilecek. Bakanlığa bağlı hastanelerin bünyesinde bulunan hasta hakları birimlerinin daha aktif çalışması sağlanacak. Genelgeyle kamu hizmetlerinin daha etkin, verimli, saydam ve hesap verilebilir şekilde yürütülmesi hedefleniyor. Ayrıca, bir süre önce hayata geçirilen Risk Esaslı Dijital Denetim (REDES) kapsamında riskli durumlar birim amirlerince incelenecek ve gereken önlemler alınacak.

Genelgeyle Hedeflenenler

  • Sağlık hizmet sunumuyla bağlantılı tüm şikayetlerin hızlıca değerlendirilmesi
  • Hasta hakları birimlerinin daha etkin çalışmasının sağlanması
  • Kamu hizmetlerinde etkinlik, verimlilik, saydamlık ve hesap verebilirliğin artırılması
  • REDES kapsamında riskli durumların tespiti ve önlem alınması

Denetim Seferberliği ve Sonuçları

Bakan Memişoğlu'nun talimatıyla hız kazanan denetimler kapsamında, ocak ayında 38, nisan ayında ise 53 müfettişle başlatılan iki ana teftiş seferberliğinde 19 ilde 206 hastane denetlendi. Tespit edilen sorunlar çözülerek sağlıkta hizmet kalitesi yükseltildi.

Hasta Hakları Birimlerinin Rolü

Genelge kapsamında, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin bünyesindeki hasta hakları birimlerine iletilen şikayetlerin yerinde ve en kısa sürede çözümü için İl Sağlık Müdürlükleri ve hastane idarelerince her türlü tedbir alınacak. Hastanelere intikal eden ihbar ve şikayetlerden, müfettiş bilgisi gerektirmeyen iddialar, öncelikli olarak Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının düzenlemiş olduğu "Muhakkiklik" eğitimine katılmış üç binin üzerinde nitelikli personel tarafından incelenecek.

REDES Yönetici Bilgi Ekranları ve Teftiş Süreci

Genelge kapsamında, Teftiş Kurulu Başkanlığı REDES Koordinatörlüğü tarafından oluşturulan REDES Yönetici Bilgi Ekranları, il sağlık müdürlerinin ve başhekimlerin erişimine de açılacak. Bu kapsamda, söz konusu ekranlar kullanılarak riskli durumlar birim amirlerince incelenecek ve gereken önlemler ivedilikle alınacak. Ayrıca, bilirkişi veya uzman heyeti taleplerine ilişkin müfettişlik yazıları öncelikli olarak cevaplanacak. İllere gönderilen genelgeyle, daha etkin ve verimli bir teftiş sürecinin yürütülmesi amaçlanıyor.


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