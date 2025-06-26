Kırşehir Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 6 Gözaltı

5.5 Aylık Hamile Oya'yı Öldüren Zanlıdan Pişkin Cevap: İyi Yaptım
5.5 Aylık Hamile Oya'yı Öldüren Zanlıdan Pişkin Cevap: İyi Yaptım
2. El Araçların Alım Satımında Yeni Dönem
2. El Araçların Alım Satımında Yeni Dönem
Sponsorlu İçerik
Bakan Kacır: Hedef 6 Milyar Dolarlık Ticaret
Bakan Kacır: Hedef 6 Milyar Dolarlık Ticaret
Kamu İşçilerine İkinci Zam Teklifi Yarın Açıklanacak
Kamu İşçilerine İkinci Zam Teklifi Yarın Açıklanacak
Ankara Merkezli Dev Operasyon: Sahte Savcı ve Polis Çetesi Çökertildi
Ankara Merkezli Dev Operasyon: Sahte Savcı ve Polis Çetesi Çökertildi
Erdoğan'dan F-35 Projesi ve NATO Zirvesi Açıklamaları
Erdoğan'dan F-35 Projesi ve NATO Zirvesi Açıklamaları
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu seçimsiz gelip partiyi yönetemez
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu seçimsiz gelip partiyi yönetemez
Bakan Tekin'den LGS ve Okullarda Kıyafet Açıklaması
Bakan Tekin'den LGS ve Okullarda Kıyafet Açıklaması
Ömer Bolat: Ateşkes kalıcı olmalı
Ömer Bolat: Ateşkes kalıcı olmalı
AK Parti'den Emekli Maaşlarına İlişkin Açıklama
AK Parti'den Emekli Maaşlarına İlişkin Açıklama
15 ilde siber suçlara yönelik operasyon: 51 şüpheli tutuklandı
15 ilde siber suçlara yönelik operasyon: 51 şüpheli tutuklandı
BOTAŞ Doğal Gaz İthalatı ve Tüketim Rakamlarını Açıkladı
BOTAŞ Doğal Gaz İthalatı ve Tüketim Rakamlarını Açıkladı
Meteoroloji uyarıyor: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde
Meteoroloji uyarıyor: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde
İstanbul Büyükçekmece açıklarında deprem
İstanbul Büyükçekmece açıklarında deprem
Yerli buğday ile yılda 1.2 milyar adet üretim
Yerli buğday ile yılda 1.2 milyar adet üretim
Kılıçdaroğlu: Özgür Özel ile konuşacak bir konu yok
Kılıçdaroğlu: Özgür Özel ile konuşacak bir konu yok
KVKK'dan kritik SMS kararı: Doğrulama kodu ile açık rıza alınamaz
KVKK'dan kritik SMS kararı: Doğrulama kodu ile açık rıza alınamaz
2025 Ceza İnfaz Kurumu Müdür Atamaları Açıklandı
2025 Ceza İnfaz Kurumu Müdür Atamaları Açıklandı
2024'te Türkiye'den yurt dışına göçte büyük azalma!
2024'te Türkiye'den yurt dışına göçte büyük azalma!
İklim Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda
İklim Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda
Ankara'ya Dev Adalet Sarayı: Açılış Tarihi Belli Oldu!
Ankara'ya Dev Adalet Sarayı: Açılış Tarihi Belli Oldu!
Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde Diplomasi Trafiği
Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde Diplomasi Trafiği
Sıfır Kadastro Dosyası Hedefinde Tarihi Karar: 56 Yıl Sonra Çözüm
Sıfır Kadastro Dosyası Hedefinde Tarihi Karar: 56 Yıl Sonra Çözüm
TBMM'de Yeni Karar: Tatil Yok, Çalışmalara Devam!
TBMM'de Yeni Karar: Tatil Yok, Çalışmalara Devam!
Teklif Meclis'te: Eczanelerde tıbbi kenevir satılacak
Teklif Meclis'te: Eczanelerde tıbbi kenevir satılacak
Erdoğan: Eurofighter'da görüşmeler olumlu
Erdoğan: Eurofighter'da görüşmeler olumlu
Trump: İran füzeleri için önceden uyardı, çok nazikler
Trump: İran füzeleri için önceden uyardı, çok nazikler
AK Parti'li Usta'dan Emeklilere Umut Veren Açıklama
AK Parti'li Usta'dan Emeklilere Umut Veren Açıklama
Bakan Kurum Açıkladı: İstanbul'da Kiraları Düşürecek Adım!
Bakan Kurum Açıkladı: İstanbul'da Kiraları Düşürecek Adım!
Edirne'de feci kaza: Otomobil ağaca çarptı, 5 kişi öldü
Edirne'de feci kaza: Otomobil ağaca çarptı, 5 kişi öldü
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kırşehir Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 6 Gözaltı

Kırşehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon Kayseri ve Sivas'ı da kapsadı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2025 13:42, Son Güncelleme : 26 Haziran 2025 13:42
Yazdır
Kırşehir Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 6 Gözaltı

Kırşehir merkezli olarak Kayseri ve Sivas'ta düzenlenen yasa dışı bahis çetesi operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen bir adrese yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Yapılan takiplerin ardından sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yurt dışı bağlantılı olduğu belirlenen ve kısa süre önce Kırşehir'e geldiği tespit edilen E.A.L., Z.Y.U., B.G. ve A.U. isimli şüpheliler Kırşehir'de, diğer çete üyeleri K.A. ve B.N. ise Kayseri'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, Kayseri ve Sivas'tan Kırşehir'e gelerek burada yasa dışı bahis faaliyetinde bulundukları öğrenildi. Kırşehir'deki yasa dışı bahis faaliyetlerinin yürütüldüğü adresin yanı sıra, zanlılara ait başka adreslerde de aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Operasyonun Detayları

  • 6 şüpheli gözaltına alındı.
  • Kırşehir, Kayseri ve Sivas illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
  • Çete üyelerinin yurt dışı bağlantılı olduğu tespit edildi.
  • Çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Yasa Dışı Bahisle Mücadele

Kırşehir'de yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla yapılan bu operasyon, emniyet güçlerinin siber suçlarla mücadeledeki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Zanlılar hakkında adli işlemler devam ediyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber