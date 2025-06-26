Beyin Ölümü Sonrası Organ Bağışı Üç Hastaya Umut Oldu

Antalya'da 60 yaşındaki bir kişinin beyin ölümü gerçekleşmesinin ardından, ailesinin aldığı kararla organları bağışlandı ve 3 hastaya umut olacak. Geçirdiği beyin kanaması sonucu Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan H.K., tüm tedavilere rağmen kurtarılamadı ve beyin ölümü gerçekleşti. Hastanenin organ ve doku nakli koordinatörlüğü ekipleri, aileyle görüşerek organ bağışı sürecini başlattı. Antalya'daki organ nakli merkezlerinden gelen doktorlar, iki böbrek ve karaciğeri nakletmek üzere teslim aldı.

Organ Bağışının Önemi

Hastanenin Organ Nakli Koordinatörü Hakkı Ergüden, 13 Haziran'da beyin kanaması şikayetiyle hastanelerine getirilen hastanın gece saatlerinde beyin ölümünün tespit edildiğini belirtti. Ergüden, ailenin acılı anında diğer hastalara can olması için bağış yaptığını vurgulayarak, "Aileye bu onurlu davranışlarından dolayı minnet duygularımızı iletiyoruz. Onlara Allah'tan rahmet ve sabır diliyoruz." dedi.

Organ Bağışı İstatistikleri

Hastanede son 6 ayda 11 beyin ölümü teşhisi konuldu.

teşhisi konuldu. Bunlardan 7'sinin organları bağışlandı .

. Ergüden, "11'de 11 olmasını çok isteriz, bunun için farkındalık çok önemli." ifadelerini kullandı.

Ergüden, organ bağışının yeni hayatlarda umut olması açısından çok önemli olduğunu dile getirdi.