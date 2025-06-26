KPSS A Grubu Başvuru Kılavuzu Yayımlandı

2025 Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2025-KPSS A Grubu) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 7 Eylül 2025 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları ise 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Tüm adayların, 7 Eylül 2025 tarihinde yapılacak olan Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılması zorunludur. Diğer oturumlara katılım ise adayların kendi tercihine bırakılmıştır.

2025-KPSS A Grubu Sınavı'na başvurular, hem Genel Yetenek-Genel Kültür hem de Alan Bilgisi oturumları için 26 Haziran-10 Temmuz 2025 tarihleri arasında alınacaktır. Başvurular, 26 Haziran 2025 saat 14.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri, https://ais.osym.gov.tr adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapılabilecektir.

Sınava İlişkin Bilgilendirme ve Kılavuz

Sınava dair ayrıntılı bilgiler, 2025-KPSS A Grubu Sınavı Başvuru Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adayların, başvuru öncesinde Kılavuz'u dikkatlice incelemeleri önemle tavsiye edilir. Kılavuz ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla ulaşabilirsiniz:

Adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulur.