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Banka Önünde Oturan Güvenlik Görevlisine Araç Çarptı

Tunceli'de banka önünde oturan güvenlik görevlisine otomobil çarptı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2025 15:14, Son Güncelleme : 26 Haziran 2025 15:25
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Tunceli'de meydana gelen bir trafik kazasında, banka şubesi önünde oturan bir güvenlik görevlisi otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinin önünde gerçekleşti. Henüz kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı 62 AAL 305 plakalı otomobil, güvenlik görevlisi Engin Y'ye çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı güvenlik görevlisi, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, araç sürücüsünü gözaltına aldı. Yapılan ilk incelemelerde Engin Y'nin sol bacağında kırık oluştuğu tespit edildi.

Kaza Sonrası Gelişmeler

  • Engin Y, hastanede tedavi altına alındı.
  • Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
  • Sürücü gözaltına alındı ve ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Yaralının Durumu

Yaralı güvenlik görevlisinin sağlık durumunun iyi olduğu, ancak sol bacağında kırık meydana geldiği bildirildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.


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