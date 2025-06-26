Ergün Atalay'dan Hükümete Son Çağrı: Grev Kapıda!

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, toplu iş sözleşmeleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Atalay, 600 bin kamu işçisini ilgilendiren süreçte, işçilerin taleplerinin karşılanmaması durumunda Temmuz'un 15'inden sonra grev kararı alınacağını belirtti. Diyarbakır'da düzenlenen kitlesel basın açıklamasında, Yol-İş ve TES-İŞ sendikası üyeleri ile sendika başkanları da yer aldı. Atalay, hükümetin sunduğu teklifin toplum tarafından kabul edilemeyecek bir rakam olduğunu vurguladı.

Toplu İş Sözleşmesi Süreci ve Talepler

Ergün Atalay, 6 ay süren toplu iş sözleşmesi sürecinde, hükümetin verdiği teklifin uygun olmadığını ifade etti. Geçen hafta Maliye Bakanlığı önünde yapılan eylemde, tüm sendika başkanları ve yöneticileriyle birlikte talepler kamuoyuyla paylaşıldı. Atalay, "Masa susarsa alan konuşur" diyerek, işçilerin sesini duyurmak için sahalarda olacaklarını belirtti.

Mevcut Durum ve İşçilerin Talepleri

Kamuya KPSS ile giren çalışanların yüzde 25'i işe başlamıyor.

40 yıldır böyle bir durumun yaşanmadığı vurgulandı.

vurgulandı. Maaşların özel sektörün gerisinde kaldığı belirtildi.

belirtildi. Belediye işçilerinin dahi altında ücret alınacak duruma gelindiği ifade edildi.

Eylem ve Grev Uyarısı

Atalay, "Eylem yapalım, miting yapalım, grev yapalım diye bir sevdamız yok. Ama gideceğimiz başka kapı yok" diyerek, haftaya üç yeni eylem takvimi olduğunu ve ardından 15 Temmuz'a kadar grev kararı alınabileceğini söyledi. İşçilerin taleplerine kulak verilmezse, sendikaların grev kararını uygulayacağını belirtti. Atalay, "Beklemeye tahammülümüz kalmadı. İşçinin talebini karşılayın ki bizi ülke gündeminden çıkartın" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.



