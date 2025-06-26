İBB çalışanlarına 80 bin 500 TL'lik maaş promosyon anlaşması
İBB ile Yapı Kredi arasında yapılan anlaşma ile çalışanlara üç yıl boyunca toplamda 80.500 TL promosyon ödenecek.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Haziran 2025 16:27, Son Güncelleme : 26 Haziran 2025 16:36
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), çalışanları için önemli bir maaş promosyon anlaşmasına imza attı. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ile yapılan bu anlaşma kapsamında, her bir personel için üç yıl boyunca toplamda 80.500 TL promosyon ödemesi yapılacak.
Promosyon Anlaşmasının Detayları
- Anlaşma yapılan banka: Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
- Promosyon tutarı: 80.500 TL
- Süre: 3 yıl
- Kapsam: Tüm İBB çalışanları