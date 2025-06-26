İBB çalışanlarına 80 bin 500 TL'lik maaş promosyon anlaşması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), çalışanları için önemli bir maaş promosyon anlaşmasına imza attı. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ile yapılan bu anlaşma kapsamında, her bir personel için üç yıl boyunca toplamda 80.500 TL promosyon ödemesi yapılacak.

Promosyon Anlaşmasının Detayları