SBÜ Mezuniyet Töreninde Duygu Dolu Anlar

CHP'li vekillerden Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımı
CHP'li vekillerden Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımı
'SSDF'ye aktarılan 311 milyon dolar buhar oldu' iddiasına açıklama
'SSDF'ye aktarılan 311 milyon dolar buhar oldu' iddiasına açıklama
KDK 2024 Raporu Onaylandı! En Çok Şikayet Edilen Kurumlar
KDK 2024 Raporu Onaylandı! En Çok Şikayet Edilen Kurumlar
Keçiören MEM'den 84 Bin TL Promosyon Anlaşması
Keçiören MEM'den 84 Bin TL Promosyon Anlaşması
RTÜK, bazı sitelere erişim engelini kaldırdı
RTÜK, bazı sitelere erişim engelini kaldırdı
Kamu İşçilerinin İkinci Zam Teklifi Yarın
Kamu İşçilerinin İkinci Zam Teklifi Yarın
TBMM Genel Kurulu'nda 'yolsuzluk' tartışması
TBMM Genel Kurulu'nda 'yolsuzluk' tartışması
DMM Uyardı: Hazine ve Maliye Bakanlığı Adına Dolandırıcılığa Dikkat!
DMM Uyardı: Hazine ve Maliye Bakanlığı Adına Dolandırıcılığa Dikkat!
BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı
BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı
İkinci el otoda 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi uzatıldı
İkinci el otoda 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi uzatıldı
Erdoğan: Gündemlerinde mutlak butlan var ama kentsel dönüşüm yok
Erdoğan: Gündemlerinde mutlak butlan var ama kentsel dönüşüm yok
İBB çalışanlarına 80 bin 500 TL'lik maaş promosyon anlaşması
İBB çalışanlarına 80 bin 500 TL'lik maaş promosyon anlaşması
Ergün Atalay'dan Hükümete Son Çağrı: Grev Kapıda!
Ergün Atalay'dan Hükümete Son Çağrı: Grev Kapıda!
Bakan Kacır: Hedef 6 Milyar Dolarlık Ticaret
Bakan Kacır: Hedef 6 Milyar Dolarlık Ticaret
Ankara Merkezli Dev Operasyon: Sahte Savcı ve Polis Çetesi Çökertildi
Ankara Merkezli Dev Operasyon: Sahte Savcı ve Polis Çetesi Çökertildi
Erdoğan'dan F-35 Projesi ve NATO Zirvesi Açıklamaları
Erdoğan'dan F-35 Projesi ve NATO Zirvesi Açıklamaları
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu seçimsiz gelip partiyi yönetemez
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu seçimsiz gelip partiyi yönetemez
Bakan Tekin'den LGS ve Okullarda Kıyafet Açıklaması
Bakan Tekin'den LGS ve Okullarda Kıyafet Açıklaması
Ömer Bolat: Ateşkes kalıcı olmalı
Ömer Bolat: Ateşkes kalıcı olmalı
AK Parti'den Emekli Maaşlarına İlişkin Açıklama
AK Parti'den Emekli Maaşlarına İlişkin Açıklama
15 ilde siber suçlara yönelik operasyon: 51 şüpheli tutuklandı
15 ilde siber suçlara yönelik operasyon: 51 şüpheli tutuklandı
BOTAŞ Doğal Gaz İthalatı ve Tüketim Rakamlarını Açıkladı
BOTAŞ Doğal Gaz İthalatı ve Tüketim Rakamlarını Açıkladı
Meteoroloji uyarıyor: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde
Meteoroloji uyarıyor: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde
İstanbul Büyükçekmece açıklarında deprem
İstanbul Büyükçekmece açıklarında deprem
Yerli buğday ile yılda 1.2 milyar adet üretim
Yerli buğday ile yılda 1.2 milyar adet üretim
Kılıçdaroğlu: Özgür Özel ile konuşacak bir konu yok
Kılıçdaroğlu: Özgür Özel ile konuşacak bir konu yok
KVKK'dan kritik SMS kararı: Doğrulama kodu ile açık rıza alınamaz
KVKK'dan kritik SMS kararı: Doğrulama kodu ile açık rıza alınamaz
2025 Ceza İnfaz Kurumu Müdür Atamaları Açıklandı
2025 Ceza İnfaz Kurumu Müdür Atamaları Açıklandı
2024'te Türkiye'den yurt dışına göçte büyük azalma!
2024'te Türkiye'den yurt dışına göçte büyük azalma!
İklim Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda
İklim Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda
Ana sayfaHaberler Eğitim

SBÜ Mezuniyet Töreninde Duygu Dolu Anlar

SBÜ'de gerçekleşen mezuniyet töreninde duygusal anlar yaşandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2025 22:57, Son Güncelleme : 26 Haziran 2025 22:59
Yazdır
SBÜ Mezuniyet Töreninde Duygu Dolu Anlar

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Külliyesi'nde 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreni büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Törene Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, akademik ve idari personel ile mezun öğrenciler ve aileleri katıldı. Ayrıca, 6 Şubat 2023 Depremi'nde hayatını kaybeden ve bugün mezun olamayan Eczacılık Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi Mehmet Ali Caner'in ailesi de törende yer aldı.

Bakan Memişoğlu'nun Mezunlara Mesajları

Törende konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, öğrencilere mesleklerini icra ederken insanlara empatiyle yaklaşmalarını ve iyilik yaparken mutlu olmalarını tavsiye etti. "Bir insana iyilik yaptığınız zaman elde edeceğiniz mutluluğun karşılığı hiçbir zaman olamaz" diyerek, sağlık hizmetlerinin ve mesleklerinin zevkini yaşamanın önemine vurgu yaptı. Son 23 yılda sağlık alanında büyük gelişmeler yaşandığını belirten Memişoğlu, Türkiye'nin sadece sağlık hizmeti sunmakla kalmayıp, sağlık bilgisi ve teknolojisi üretiminde de dünyada lider olması gerektiğini ifade etti.

Mezunlara Tavsiyeler ve Gelecek Vizyonu

"Bizlerin yaşlarına geldiğinizde bu ülkenin çok daha iyi sağlık hizmeti vermesi lazım" diyen Bakan Memişoğlu, mezunların kendilerinden daha iyi olmalarını ve ülkeyi daha ileriye taşımalarını istedi. Sağlık çalışanlarının gece gündüz hizmet verdiğini belirterek, doğru iş yapmanın ve insanlara yardım etmenin önemini vurguladı. Türkiye'nin sağlık alanında çevre ülkelere ve gelişmiş ülkelere örnek olduğunu söyledi.

Birlikte Çalışmanın Önemi

"Hep birlikte, çok fazla çalışacağız, çok daha fazla üreteceğiz, güçlü ve birlikte hareket edeceğiz" sözleriyle Bakan Memişoğlu, birlikte hareket etmenin ve ayrıştırıcı unsurlara karşı birlik olmanın altını çizdi. Türkiye'nin iyilik medeniyeti olduğunu ve dünyaya barış getirdiğini belirtti.

Rektör Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın Açıklamaları

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, bu yıl itibarıyla üniversiteden 8 bine yakın mezun verdiklerini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 271 kahraman evladın mezun olduğunu belirtti. Mezunların sadece bir diplomayla değil, aynı zamanda bir yemine, sancağa ve millete hizmet etme idealiyle mezun olduklarını vurguladı.

Depremde Hayatını Kaybeden Öğrenciye Duygusal Anma

Mehmet Ali Caner'in babası Tamer Caner, oğlunun mezun olamamasının üzüntüsünü dile getirerek, "Bugün mezun olacaktı, ama mezun olamadı. Arkadaşları mezun oldu. Onlar adına seviniyoruz, kalbimiz buruk. Kolay bir şey değil, Allah kimseyi evlat acısıyla imtihan etmesin. Gerçekten çok zor" dedi.

  • Tören, öğrencilerin kep atması ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
  • Sağlık Bakanı Memişoğlu, mezun olan öğrencilerle birlikte horon oynadı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber