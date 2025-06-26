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CHP'li vekillerden Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımı

CHP'nin 38. kurultayı sonrası açılan davalar, 'mutlak butlan' ifadesinin ilk kez tutanağa geçmesiyle yeni bir boyut kazandı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ve milletvekillerinin desteğiyle parti içi tansiyon yükseliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Haziran 2025 23:43, Son Güncelleme : 26 Haziran 2025 23:46
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CHP'li vekillerden Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımı

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38'inci Olağan Kurultayının iptali ve yetkili kurullarının görevden uzaklaştırılması talepleriyle açılan davalar, Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından birleştirildi.

26 Mayıs'ta gerçekleşen duruşmada mahkeme heyeti, istenen ihtiyati tedbir talebini reddetti. Tutanakta, "mutlak butlan, kurultayın iptali, Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve iadesi" ifadeleri yer aldı. Böylece, "mutlak butlan" kavramı ilk kez tutanağa geçti. Mutlak butlan, hukuki işlemin sözleşme ve kanunla belirlenmiş şartlara uymadığından geçersiz sayılması anlamına gelir.

Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'butlan' yanıtı

Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararı çıkarsa yönetime döneceğini belirterek, "Partiyi kayyuma teslim etmem" dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, "Sayın genel başkan kayyum meselesini yanlış biliyor olabilir ama CHP'yi, kurultayda seçilmemiş kimse yönetemez. 81 il başkanı ve belediye başkanları da buna karşı. AKP'nin oyununa gelmemek gerekir." açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu'na Destek Veren Milletvekilleri

"Mutlak butlan" tartışmaları sürerken, bazı CHP'li milletvekilleri Kemal Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımları yaptı:

  • CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir
  • CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç
  • CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi
  • CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız
  • CHP İzmir Milletvekili Sevda Erden Kılıç
  • CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat
  • CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen
  • CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu
  • CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal


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