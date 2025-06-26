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Şırnak'ta 5 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Şırnak Valiliği tarafından 5 bölge, 9 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2025 23:57, Son Güncelleme : 26 Haziran 2025 23:58
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Şırnak'ta 5 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Valilikten yapılan açıklamada, "Şırnak ili mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesinin (c) fırkası ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak Valiliğince; koordinat bilgileri Ek'te mevcut olan Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Dilekyolu, Tuzluca, Ayrancı, Çığlıca ve İncebeldağları bölgelerine gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkür bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 27 Haziran 2025 (dahil) - 5 Temmuz 2025 (dahil) tarihleri arasında 9 gün 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın, bu tarihler arasında 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında yetkili makamlardan izin almak suretiyle ilan edilen bölgelere girebileceği, aksi halde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağı, Kamuoyuna Saygı ile duyurulur" denildi.

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