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Kocaeli'de Polis Motosikleti Kazasında İki Yaralı Polis

Kocaeli Gebze'de Bağdat Caddesi'nde meydana gelen kazada, motosikletli yunus ekibi ile bir otomobil çarpıştı. Kazada devrilen motosikletteki iki polis memuru yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2025 07:28, Son Güncelleme : 27 Haziran 2025 07:34
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Kocaeli'de Polis Motosikleti Kazasında İki Yaralı Polis

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletli yunus timi ile bir otomobil çarpıştı ve 2 polis memuru yaralandı. Olay, Köşklüçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi'nde gerçekleşti. Sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil ile yunus ekibinin kullandığı motosikletin çarpışması sonucu motosiklet devrildi. Kazada yaralanan polis memurları, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza Detayları

  • Kaza Yeri: Köşklüçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi
  • Yaralılar: 2 polis memuru
  • Hastane: Gebze Fatih Devlet Hastanesi

Olayın Ardından

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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