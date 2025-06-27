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Meteoroloji'den Yüksek Sıcaklık Uyarısı ve İl İl Hava Durumu

Meteoroloji, ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini açıkladı. İşte il il hava durumu ve detaylar.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Haziran 2025 07:32, Son Güncelleme : 27 Haziran 2025 07:36
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Meteoroloji'den Yüksek Sıcaklık Uyarısı ve İl İl Hava Durumu

Meteoroloji, 27 Haziran 2025 Cuma günü için son hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde havanın açık ve az bulutlu olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor ve hava genellikle az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısında ise kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bölge Bölge Hava Durumu

Marmara

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

  • BALIKESİR: 36°C, az bulutlu ve açık
  • EDİRNE: 38°C, az bulutlu ve açık
  • İSTANBUL: 33°C, az bulutlu ve açık
  • KIRKLARELİ: 35°C, az bulutlu ve açık

Ege

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • AFYONKARAHİSAR: 33°C, az bulutlu ve açık
  • İZMİR: 39°C, az bulutlu ve açık
  • MUĞLA: 40°C, az bulutlu ve açık
  • UŞAK: 36°C, az bulutlu ve açık

Akdeniz

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • ADANA: 37°C, az bulutlu ve açık
  • ANTALYA: 41°C, az bulutlu ve açık
  • HATAY: 33°C, az bulutlu ve açık
  • ISPARTA: 35°C, az bulutlu ve açık

İç Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • ANKARA: 34°C, az bulutlu ve açık
  • ESKİŞEHİR: 35°C, az bulutlu ve açık
  • KONYA: 33°C, az bulutlu ve açık
  • SİVAS: 29°C, az bulutlu ve açık

Batı Karadeniz

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • BOLU: 33°C, az bulutlu ve açık
  • DÜZCE: 34°C, az bulutlu ve açık
  • SİNOP: 30°C, az bulutlu ve açık
  • ZONGULDAK: 29°C, az bulutlu ve açık

Orta ve Doğu Karadeniz

Az bulutlu ve açık, zamanla Orta Karadeniz'in parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • AMASYA: 33°C, az bulutlu ve açık
  • RİZE: 29°C, az bulutlu ve açık
  • SAMSUN: 30°C, az bulutlu ve açık, gece parçalı çok bulutlu
  • TRABZON: 26°C, az bulutlu ve açık

Doğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • ERZURUM: 28°C, az bulutlu ve açık
  • KARS: 26°C, az bulutlu ve açık
  • MALATYA: 37°C, az bulutlu ve açık
  • VAN: 27°C, az bulutlu ve açık

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR: 42°C, az bulutlu ve açık
  • GAZİANTEP: 40°C, az bulutlu ve açık
  • MARDİN: 38°C, az bulutlu ve açık
  • SİİRT: 40°C, az bulutlu ve açık


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