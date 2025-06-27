Meteoroloji'den Yüksek Sıcaklık Uyarısı ve İl İl Hava Durumu

Meteoroloji, 27 Haziran 2025 Cuma günü için son hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde havanın açık ve az bulutlu olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor ve hava genellikle az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısında ise kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bölge Bölge Hava Durumu

Marmara

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR: 36°C, az bulutlu ve açık

36°C, az bulutlu ve açık EDİRNE: 38°C, az bulutlu ve açık

38°C, az bulutlu ve açık İSTANBUL: 33°C, az bulutlu ve açık

33°C, az bulutlu ve açık KIRKLARELİ: 35°C, az bulutlu ve açık

Ege

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR: 33°C, az bulutlu ve açık

33°C, az bulutlu ve açık İZMİR: 39°C, az bulutlu ve açık

39°C, az bulutlu ve açık MUĞLA: 40°C, az bulutlu ve açık

40°C, az bulutlu ve açık UŞAK: 36°C, az bulutlu ve açık

Akdeniz

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA: 37°C, az bulutlu ve açık

37°C, az bulutlu ve açık ANTALYA: 41°C, az bulutlu ve açık

41°C, az bulutlu ve açık HATAY: 33°C, az bulutlu ve açık

33°C, az bulutlu ve açık ISPARTA: 35°C, az bulutlu ve açık

İç Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA: 34°C, az bulutlu ve açık

34°C, az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR: 35°C, az bulutlu ve açık

35°C, az bulutlu ve açık KONYA: 33°C, az bulutlu ve açık

33°C, az bulutlu ve açık SİVAS: 29°C, az bulutlu ve açık

Batı Karadeniz

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU: 33°C, az bulutlu ve açık

33°C, az bulutlu ve açık DÜZCE: 34°C, az bulutlu ve açık

34°C, az bulutlu ve açık SİNOP: 30°C, az bulutlu ve açık

30°C, az bulutlu ve açık ZONGULDAK: 29°C, az bulutlu ve açık

Orta ve Doğu Karadeniz

Az bulutlu ve açık, zamanla Orta Karadeniz'in parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA: 33°C, az bulutlu ve açık

33°C, az bulutlu ve açık RİZE: 29°C, az bulutlu ve açık

29°C, az bulutlu ve açık SAMSUN: 30°C, az bulutlu ve açık, gece parçalı çok bulutlu

30°C, az bulutlu ve açık, gece parçalı çok bulutlu TRABZON: 26°C, az bulutlu ve açık

Doğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM: 28°C, az bulutlu ve açık

28°C, az bulutlu ve açık KARS: 26°C, az bulutlu ve açık

26°C, az bulutlu ve açık MALATYA: 37°C, az bulutlu ve açık

37°C, az bulutlu ve açık VAN: 27°C, az bulutlu ve açık

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR: 42°C, az bulutlu ve açık

42°C, az bulutlu ve açık GAZİANTEP: 40°C, az bulutlu ve açık

40°C, az bulutlu ve açık MARDİN: 38°C, az bulutlu ve açık

38°C, az bulutlu ve açık SİİRT: 40°C, az bulutlu ve açık



