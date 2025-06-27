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En Düşük Emekli Maaşında Temmuz Zammı Beklentisi

En düşük emekli maaşı için temmuzda zam beklentisi artıyor. Bakan Işıkhan, enflasyon sonrası artışın netleşeceğini açıkladı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 27 Haziran 2025 07:36, Son Güncelleme : 27 Haziran 2025 07:37
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En Düşük Emekli Maaşında Temmuz Zammı Beklentisi

Milyonlarca emekli, en düşük emekli maaşına zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Temmuz ayında en düşük emekli aylığında artışa gidileceğinin mesajını veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir çalışma yapıldığını belirtti. Işıkhan, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisinden sonra en düşük emekli aylığında yapılacak artışın belli olacağını söyledi.

En Düşük Emekli Maaşı İçin Zam Sinyali

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre AK Parti milletvekilleri ile bir araya gelen Bakan Vedat Işıkhan, temmuz ayında en düşük emekli aylığında artışa gidileceğinin sinyalini verdi. Toplantıya katılan milletvekillerinin gündemi tamamen emekli maaşlarıydı. Milletvekilleri, Işıkhan'a emeklilerin zor durumda olduğunu, maaş artışı konusunda mutlaka bir düzenleme yapılması gerektiğini ve sahada en fazla emeklilerin serzenişleri ile karşılaştıklarını aktardı.

Çalışmalar ve Beklentiler

Bakan Işıkhan, bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir çalışma yapıldığını belirterek, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranından sonra en düşük emekli aylığında yapılacak artışın belli olacağını söyledi. Milletvekilleri ise sadece enflasyon oranında yapılacak zammın yeterli olmayacağına dikkat çekti.

Meclis'ten Açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, "Emeklilerimizin durumunu takip ediyoruz. Evet, 4 milyona yakın emeklimizin en düşük maaşı aldığının farkındayız, bununla ilgili de çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah en kısa sürede bu konuyla ilgili çalışmalar kamuoyuyla paylaşılır" ifadelerini kullandı.

Asgari Ücrete Ara Zam Tartışmaları

Toplantıda ayrıca asgari ücrete ara zam konusu da gündeme geldi. Milletvekilleri, Işıkhan'ın açıklamalarından, asgari ücrete ara zam yapılması ihtimalinin, yapılmama ihtimalinden daha düşük olduğu izlenimine kapıldılar.

Bağ-Kur'luların Prim Gün Sayısı

Bağ-Kur'luların emeklilikleri için gerekli olan 9 bin prim gün sayısının 7.200'e düşürülmesi konusunda verilen sözlerin hatırlatılması üzerine Bakan Işıkhan, bu konuda da çalışma yapıldığını ancak henüz bir takvimlendirme olmadığını kaydetti. Bu konunun çok yönlü ele alınması gerektiğini, sadece kendilerinin karar veremeyeceğini belirten Işıkhan, sosyal güvenlikte en önemli kriter olan aktif/pasif oranlarına dikkat çekti.

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