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Çorum'da 5 araçlı zincirleme trafik kazası

Çorum'da aralarında sivil polis aracının da bulunduğu 5 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Kaza neticesinde yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2025 07:45, Son Güncelleme : 27 Haziran 2025 07:41
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Çorum'da 5 araçlı zincirleme trafik kazası

Çorum-Ankara karayolu üzerindeki Toptancılar Kavşağı'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında biri sivil polis aracı olmak üzere toplam 5 araç çarpıştı.

5 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ: YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

İki otomobilin çarpışmasıyla başlayan ilk kazanın ardından aynı noktada yeterli güvenlik önlemi alınamaması nedeniyle kısa süre içinde biri sivil polis aracı olmak üzere 5 araç birbirine girdi.

Zincirleme kazada yaralananlar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yolda bir süre trafik akışı durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği noktada geniş güvenlik önlemleri alarak trafiğin kontrollü şekilde yeniden akmasını sağladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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