İzmir'de Çöplükte Başlayan Yangın Söndürüldü

İzmir'in Aliağa ilçesinde dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Bozköy Mahallesi sanayi tesisleri mevkiinde, bir kişi tarafından izinsiz şekilde yakıldığı belirlenen çöplerden çıkan yangın, kısa sürede çevredeki ormanlık alana yayıldı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 5 dozer yangına müdahale için görevlendirildi. Kara ekipleri gece boyunca aralıksız çalışarak yangını yaklaşık 11 saat sonra kontrol altına aldı. Yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, yangına neden olduğu iddia edilen şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Yangına Müdahale Detayları

6 uçak

5 helikopter

25 arazöz

9 su ikmal aracı

5 dozer

Olayın Sonuçları

Bir ev kullanılamaz hale geldi.

Yangına neden olduğu ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.



