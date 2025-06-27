İzmir'de Çöplükte Başlayan Yangın Söndürüldü
İzmir Aliağa'da çöplükte başlayan ve rüzgarla ormana sıçrayan yangın, hava ve kara ekiplerinin yoğun çabasıyla 11 saatte kontrol altına alındı. Olayda bir ev kullanılamaz hale gelirken, yangına sebep olduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı.
İzmir'in Aliağa ilçesinde dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Bozköy Mahallesi sanayi tesisleri mevkiinde, bir kişi tarafından izinsiz şekilde yakıldığı belirlenen çöplerden çıkan yangın, kısa sürede çevredeki ormanlık alana yayıldı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 5 dozer yangına müdahale için görevlendirildi. Kara ekipleri gece boyunca aralıksız çalışarak yangını yaklaşık 11 saat sonra kontrol altına aldı. Yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, yangına neden olduğu iddia edilen şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Yangına Müdahale Detayları
- 6 uçak
- 5 helikopter
- 25 arazöz
- 9 su ikmal aracı
- 5 dozer
Olayın Sonuçları
- Bir ev kullanılamaz hale geldi.
- Yangına neden olduğu ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.