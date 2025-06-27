İzmir'de Sosyal Medyada Uyuşturucu Özendirene Operasyon
İzmir Bayraklı'da sosyal medyada uyuşturucuyu özendiren D.B. gözaltına alındı. Evinde sentetik ecza hap ele geçirildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Haziran 2025 08:17, Son Güncelleme : 27 Haziran 2025 08:18
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendirdiği tespit edilen D.B. (26) gözaltına alındı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesabından uyuşturucuyu özendiren paylaşımlar yaptığı belirlenen D.B.'nin evine operasyon düzenledi. Osmangazi Mahallesi'ndeki adreste yapılan aramada, 12 tablet içerisinde 167 "Galara" ibareli sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan D.B. hakkında adli işlemler başlatıldı.
Olayın Detayları
- D.B. (26), sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesiyle tespit edildi.
- İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.
- Osmangazi Mahallesi'ndeki adreste yapılan aramada, 12 tablet ve 167 "Galara" ibareli sentetik ecza hap bulundu.
- D.B. gözaltına alındı ve hakkında adli işlemler başlatıldı.