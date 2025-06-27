İzmir'de Sosyal Medyada Uyuşturucu Özendirene Operasyon

İzmir'in Bayraklı ilçesinde , sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendirdiği tespit edilen D.B. (26) gözaltına alındı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesabından uyuşturucuyu özendiren paylaşımlar yaptığı belirlenen D.B.'nin evine operasyon düzenledi. Osmangazi Mahallesi'ndeki adreste yapılan aramada, 12 tablet içerisinde 167 "Galara" ibareli sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan D.B. hakkında adli işlemler başlatıldı.

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