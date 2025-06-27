Motorine 1.14 TL zam geldi
28 Haziran cumartesi gününden itibaren motorinde 1,14 TL fiyat artışı gerçekleşti.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 27 Haziran 2025 16:55, Son Güncelleme : 27 Haziran 2025 16:57
Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt ürünlerini etkiliyor.
28 Haziran cumartesi gününden itibaren motorinde 1,14 TL fiyat artışı gerçekleşti.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 48.88 TL
Motorin: 49.06 TL
LPG: 25.09 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 48.73 TL
Motorin: 48.94 TL
LPG: 24.49 TL
Ankara
Benzin: 49.55 TL
Motorin: 49.89 TL
LPG: 24.99 TL
İzmir
Benzin: 49.88 TL
Motorin: 50.24 TL
LPG: 24.94 TL