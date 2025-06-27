Çiftçilere 5,5 milyar lira destek ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 5 milyar 519 milyon 93 bin lira tutarındaki destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı. Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarımda sürdürülebilir üretim için desteğin bakanlıktan, bereketin ise üreticilerden geldiğini vurguladı. "5 milyar 519 milyon 93 bin lira tutarındaki destekleme ödemesini bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı, bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Destekleme Ödemelerinin Dağılımı

Bitkisel ürün sigortası desteği: 2 milyar 793 milyon 897 bin 962 lira

2 milyar 793 milyon 897 bin 962 lira Çay budama tazminatı desteği: 1 milyar 871 milyon 525 bin 909 lira

1 milyar 871 milyon 525 bin 909 lira Katı organik organomineral gübre desteği: 287 milyon 84 bin 146 lira

287 milyon 84 bin 146 lira Hububat, baklagil ve dane mısır desteği: 191 milyon 245 bin 600 lira

191 milyon 245 bin 600 lira İyi tarım uygulamaları desteği: 121 milyon 699 bin 821 lira

121 milyon 699 bin 821 lira Organik tarım desteği: 97 milyon 823 bin 333 lira

97 milyon 823 bin 333 lira Kırsal kalkınma yatırımları desteği: 69 milyon 791 bin 813 lira

69 milyon 791 bin 813 lira Büyükbaş hayvancılık desteği (buzağı): 41 milyon 886 bin 500 lira

41 milyon 886 bin 500 lira Mazot ve gübre desteği: 28 milyon 351 bin 610 lira

28 milyon 351 bin 610 lira Patates siğili desteği: 11 milyon 544 bin 702 lira

11 milyon 544 bin 702 lira Organik arıcılık desteği: 3 milyon 113 bin 400 lira

3 milyon 113 bin 400 lira Toprak analizi desteği: 1 milyon 128 bin 204 lira

Çiftçilere Hayırlı ve Bereketli Olması Dileği

Bakan Yumaklı, yapılan bu destekleme ödemelerinin çiftçilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi. Tarım sektöründe sürdürülebilir üretimin devamı için sağlanan bu desteklerin, üreticilerin motivasyonunu artırması bekleniyor.



