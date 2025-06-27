Hatay'da Minibüs Kazası: 18 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Hatay'da meydana gelen trafik kazasında, bir minibüsle çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan ve defalarca takla atan minibüsün 18 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. Olay, Defne ilçesi Orhanlı Mahallesi mevkisinde gerçekleşti. Kazanın ardından minibüsün takla attığı anlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç sürücü, Yayladağı ilçesi Kaladuz Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza Detayları

Kaza, Defne ilçesi Orhanlı Mahallesi mevkisinde yaşandı.

44 HU 981 plakalı minibüs, aynı istikametteki başka bir minibüsle çarpıştı.

Çarpışma sonrası minibüs kontrolden çıkarak defalarca takla attı.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Hayatını Kaybeden Sürücü

Mehmet Sadık İşlekyay , 18 yaşında ve minibüsün sürücüsüydü.

, 18 yaşında ve minibüsün sürücüsüydü. Kazada ağır yaralanan İşlekyay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Cenazesi Yayladağı ilçesi Kaladuz Mahallesi'nde toprağa verildi.



