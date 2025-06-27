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Denizli'de Narkotik Operasyonunda 290 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Denizli'de polisin düzenlediği operasyonda 290 kök Hint keneviri ve 904 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2025 09:00, Son Güncelleme : 27 Haziran 2025 09:01
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Denizli'de Narkotik Operasyonunda 290 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Denizli'de polis ekiplerinin düzenlediği başarılı narkotik operasyonunda, bir evin bahçesinde ekili 290 kök Hint keneviri bitkisi ve 904 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında şüpheli şahıs gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonun Detayları

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik planlı ve takipli bir çalışma yürüttü. Bu çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen operasyonda, aşağıdaki maddeler ele geçirildi:

  • 5 parça halinde 904 gram esrar maddesi
  • 290 kök ekili Hint keneviri bitkisi
  • 1 adet hassas terazi
  • Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin lira

Tutuklama ve Adli Süreç

Yapılan incelemeler sonucunda, şüpheli şahıs "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" ve "İzinsiz Kenevir Bitkisi Yetiştirmek" suçlarından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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