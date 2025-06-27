Uçak seyahatlerinde yeni dönem: El bagajı ücreti yasaklanıyor

Avrupa'da hava yolu yolcularını yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Hava yolu şirketlerinin küçük el bagajlarından ücret talep etmeleri yasaklandı. Brüksel'de toplanan Avrupa Parlamentosu Ulaştırma Komitesi, Avrupa Birliği genelinde hava yolu yolcu haklarının güçlendirilmesi için hazırlanan kapsamlı teklifi 38 "Evet" ve sadece 2 "Hayır" oyuyla kabul etti. Bu yeni düzenleme, milyonlarca yolcunun seyahat deneyimini doğrudan etkileyecek.

İptal ve Gecikmelerde Hızlı İade Zorunluluğu

Yeni kurallara göre uçuşların iptal edilmesi veya uzun süreli gecikmeler yaşanması durumunda yolcuların bilet ücretleri 14 gün içinde iade edilmek zorunda olacak.

içinde iade edilmek zorunda olacak. Eğer iade süreci bir aracı firma tarafından geciktirilirse, bu durumda hava yolu şirketi 7 gün içinde doğrudan ödeme yapmakla yükümlü olacak.

El Bagajı Ücretsiz Olacak

Komite ayrıca, yolculardan alınan el bagajı ücretlerinin kaldırılmasını da kabul etti.

Buna göre, AB genelinde hava yolu şirketleri, yolcuların bir adet kişisel eşya ( el çantası, sırt çantası, dizüstü bilgisayar ) ve 7 kilogramı aşmayan bir küçük el bagajını ek ücret talep etmeden taşımasına izin vermek zorunda olacak.

) ve ek ücret talep etmeden taşımasına izin vermek zorunda olacak. El bagajı için tüm Avrupa'da ortak bir boyut standardı belirlenecek.

Çocuklar ve Engelli Yolculara Ücretsiz Koltuk Seçimi

Yeni düzenleme kapsamında 12 yaş altı çocukların refakatçilerinin yanında oturması için ek koltuk ücreti alınmayacak.

Aynı hak, hareket kabiliyeti kısıtlı bireyler ve yanlarında seyahat eden refakatçileri için de geçerli olacak.



