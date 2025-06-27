Antalya'da iki bölgede orman yangını çıktı

Ekiplerin yangınlara havadan ve karadan başlattığı müdahale devam ediyor.

Alanya ilçesi Mahmutseydi Kızılalan mevkisi ile Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanlarda henüz bilinmeyen nedenlerle yangın çıktı.

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