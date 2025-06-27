Dolar haftayı 39,88 TL'den tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, haftayı 39,88 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2025 17:22, Son Güncelleme : 27 Haziran 2025 17:22
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|39,7780
|39,7790
|39,8860
|39,8870
|Avro
|46,7140
|46,7150
|46,8280
|46,8290
|Sterlin
|54,7800
|54,7900
|54,7600
|54,7700
|İsviçre frangı
|49,8600
|49,8700
|49,9600
|49,9700
|ANKARA
|ABD doları
|39,7480
|39,8280
|39,8560
|39,9360
|Avro
|46,6740
|46,7540
|46,7880
|46,8680
|Sterlin
|54,7200
|54,9300
|54,7000
|54,9100