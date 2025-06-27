Dolar haftayı 39,88 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 39,7780 39,7790 39,8860 39,8870 Avro 46,7140 46,7150 46,8280 46,8290 Sterlin 54,7800 54,7900 54,7600 54,7700 İsviçre frangı 49,8600 49,8700 49,9600 49,9700 ANKARA ABD doları 39,7480 39,8280 39,8560 39,9360 Avro 46,6740 46,7540 46,7880 46,8680 Sterlin 54,7200 54,9300 54,7000 54,9100