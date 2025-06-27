Altının kilogram fiyatı 4 milyon 218 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 175 bin lira, en yüksek 4 milyon 320 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,7 azalışla 4 milyon 218 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 288 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 10 milyar 638 milyon 807 bin 693,36 lira, işlem miktarı ise 2.533,36 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 10 milyar 675 milyon 521 bin 903,59 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Hakan Yetkili Müessese ile Fours Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: