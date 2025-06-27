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ÖSYM, hafta sonu 2 ayrı e-YDS düzenleyecek

ÖSYM, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça dillerinde e-YDS sınavlarını düzenleyecek.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Haziran 2025 10:06, Son Güncelleme : 27 Haziran 2025 10:07
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ÖSYM, hafta sonu 2 ayrı e-YDS düzenleyecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 28 ve 29 Haziran tarihlerinde yabancı dil sınavları e-YDS 2025/7 ve e-YDS 2025/8 düzenlenecektir. Bu sınavlar, farklı şehirlerdeki e-sınav salonlarında gerçekleştirilecek olup, adaylara çeşitli dillerde sınav imkanı sunulacaktır. Sınavlara katılacak adaylar için önemli kurallar ve detaylar açıklanmıştır. Sınav günlerinde kimlik kartı ile ilgili yaşanabilecek sorunlar için nüfus müdürlükleri açık tutulacaktır. Ayrıca, sınavlarda ek süre uygulaması olmayacaktır. Adayların sınav binalarına zamanında gelmeleri gerekmektedir.

Sınav Detayları

  • e-YDS/7: Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da, 20 e-sınav salonunda Almanca ve Fransızca dillerinde uygulanacak. Sınav, 28 Haziran Cumartesi günü saat 13.45'te başlayacak.
  • e-YDS/8: Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da, 25 e-sınav salonunda Arapça ve Rusça dillerinde yapılacak. Sınav, 29 Haziran Pazar günü saat 13.45'te başlayacak.
  • Adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
  • Adaylara 80 sorudan oluşan test için 180 dakika cevaplama süresi verilecektir.
  • Sınavlarda ek süre uygulaması bulunmamaktadır.
  • Sınav günleri kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık olacaktır.

Aday ve Görevli Sayıları

  • 3 bin 952 aday başvuruda bulunmuştur.
  • Sınavlarda emniyet personeli dahil olmak üzere 402 kişi görev alacaktır.

Sınavların Önemi ve Mesaj

Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavların ÖSYM'nin dijitalleşme ve farklı dillerdeki sınav uygulamaları konusundaki yetkinliğini gösterdiğini belirtti. Farklı dillerdeki sınav uygulamalarının aday çeşitliliğine katkı sağladığını ve ÖSYM'nin teknik kapasitesini yansıttığını vurguladı. Hafta sonu sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar, görevlilere ise kolaylıklar diledi.


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