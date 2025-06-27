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Yer Değiştirme Bekleyen ve Norm Fazlası Öğretmenler İçin Yaz Sıcak Geçecek

MEB öğretmenlerin yer değiştirme takviminde ve uygulamasında bu yıl bazı değişiklikler yapmıştır.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Haziran 2025 10:16, Son Güncelleme : 27 Haziran 2025 11:31
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Yer Değiştirme Bekleyen ve Norm Fazlası Öğretmenler İçin Yaz Sıcak Geçecek
  1. Sıra tayini gelmesi
  2. Mazeret tayinlerini il içi ve iller arası şeklinde ikiye ayırması.
  3. Bu atamalardan sonra norm fazlası atamaları yapılacak

Öncelikle takvimi inceleyecek olursak:

Takvime göre;

- mazerete bağlı il içi yer değiştirme 16 Temmuz 2025'de yapılacak

- 6 Ağustos 2025'de mazerete bağlı iller arası yer değiştirme yapılacak

- 11 Ağustos 2025'de ise sıra çalıştırılacak

- 27 Ağustos 2025'de ise norm fazlası atamaları yapılacak,

https://www.memurlar.net/common/news/documents/1123323/03160945_2025yiliogretmenyerdegistirmetakvimi.pdfÖncelikle il içi mazeret grubu mağdur olacak

Bu gruptaki öğretmenler geçmiş yıllarda iller arası mazeret grubu ile yarışmakta idi. Böylece il içinde ya da dışında yapılan başvuruda puan üstünlüğüne göre atama yapılmaktaydı. Bu grup öğretmenler için boş kadro neredeyse kalmamıştır. Sıralı okullar da bu öğretmenlere açılmayacaktır. İller arasına bağlı boşalacak okulları da tercih edemeyeceklerdir çünkü geçmiş yıllarda olduğu gibi il içi ve iller arası birlikte yapılmayacaktır.

Sıralı okulların açılmaması ise yönetmeliğe aykırıdır çünkü yönetmelik mazeret tayinlerinde tüm boş kadroların açılmasını söylüyor.

Yönetmelik 59.madde:

"MADDE 59 - (1) Mazerete bağlı yer değiştirmelerde, öğretmenlerin mazeretlerinin karşılanabilmesi bakımından öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarının tamamına il milli eğitim müdürlüklerince elektronik başvuru sayfasında yer verilir."

Hükmüne aykırı bir durum söz konusudur.

İl içi yer değiştirme duyurusunda ise sıralı okullar hiçbir atama dönemine açılmaz diyor sıra bitene kadar.

Duyuru F/3 maddesi.

https://www.memurlar.net/common/news/documents/1134871/06174340_il_ici_istege_bagli_yer_degistirme_duyurusu_2025.pdf

Burada MEB'in hakkını yemeyelim yönetici görevlendirme nedeniyle boşalacak kadro kullanılabilecektir. MEB takvimini bu şekilde belirlemiştir. Fakat 14 Temmuzdan sonra emekli olacakların kadroları kullanılamayacaktır. (ki genellikle 15 Temmuz hatta 15 Ağustos maaşı sonrası emekli olur öğretmenler)

İller arası mazeret grubu için

Bu grup öğretmenler için de; il içi mazerete bağlı yer değiştirmeye tabi öğretmenlerin yaşayacağı sıraya bağlı ve 5 Ağustos sonrası emekli olacakların kadrolarının bu grup için kullanılamaması sorunu devam edecektir.

Mazeret atamaları için il/ilçe emri uygulaması yapılıp yapılmayacağı ise yine muamma olarak duruyor maalesef.

Norm fazlası atamaları

Bu grup öğretmenler de bu yaz ilk kez takvimde yer aldılar. Tüm bu atamalardan sonra kalacak kadrolara norm fazlaları atanacak.

Bu nedenlerle bu yaz; norm fazlası ve yaz mazeret tayini bekleyen öğretmenler için geçmiş yıllara göre daha sıcak geçecek gibi görünüyor.

Örneğin

- sıra tayini yönetmelikte yoktur ve hukuki alt yapısı eksiktir.

- Mazeret tayinlerine tüm kadroların açılmaması ise yönetmeliğe aykırılık teşkil etmektedir yukarıda açıkladığımız üzere.

- yaz döneminde norm fazlası atama yapılması ise yönetmeliğe ilçe grupları eklenmeden yapılamaz/yapılmamalıdır.

Sıra tayininin tek ve kesin çözüm olmadığını ise daha önce detaylı olarak ele almıştık.

https://www.memurlar.net/haber/1131140/ogretmenlerin-yer-degistirmesinde-sira-tayini-cozum-mu.html

Maksut BALMUK

Öğretmen, Yazar

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