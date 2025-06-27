Borsa günü yükselişle tamamladı

CHP'de 'Mutlak Butlan' Tartışması: Eski Genel Başkanlardan Çağrı
CHP'de 'Mutlak Butlan' Tartışması: Eski Genel Başkanlardan Çağrı
Atalay'dan Zam Teklifine Tepki: Masa Sustu, İşçi Konuşacak
Atalay'dan Zam Teklifine Tepki: Masa Sustu, İşçi Konuşacak
Araç Muayenesinde Yeni Dönem: Bayilik Sistemine Geçiliyor!
Araç Muayenesinde Yeni Dönem: Bayilik Sistemine Geçiliyor!
Sakarya'da yangın büyüdü! Alevler şehir değiştirdi
Sakarya'da yangın büyüdü! Alevler şehir değiştirdi
Römork Sahipleri Dikkat! 1 Temmuz'da Yeni Uygulama Başlıyor
Römork Sahipleri Dikkat! 1 Temmuz'da Yeni Uygulama Başlıyor
Motorine 1.14 TL zam geldi
Motorine 1.14 TL zam geldi
Erdoğan: Muhalefetin takoz siyasetine hiçbir zaman teslim olmadık
Erdoğan: Muhalefetin takoz siyasetine hiçbir zaman teslim olmadık
ÖTV Düzenlemesi Otomobil Fiyatlarını Etkilemeyecek
ÖTV Düzenlemesi Otomobil Fiyatlarını Etkilemeyecek
Fahrettin Altun: Küresel adalet sorunu yaşıyoruz
Fahrettin Altun: Küresel adalet sorunu yaşıyoruz
İran Büyükelçisi'nden Türkiye'ye Dayanışma Teşekkürü
İran Büyükelçisi'nden Türkiye'ye Dayanışma Teşekkürü
Kamu Görevlilerine Yönelik Rüşvet Soruşturması: 18 Gözaltı
Kamu Görevlilerine Yönelik Rüşvet Soruşturması: 18 Gözaltı
Okul Öncesi Yaz Eğitimleri Başladı
Okul Öncesi Yaz Eğitimleri Başladı
Türkiye ve Rusya Ekonomik İşbirliğinde Yeni Dönem
Türkiye ve Rusya Ekonomik İşbirliğinde Yeni Dönem
Ekonomik güven endeksi haziranda 96,71 oldu
Ekonomik güven endeksi haziranda 96,71 oldu
46 İlde FETÖ Operasyonlarında 361 Şüpheli Yakalandı
46 İlde FETÖ Operasyonlarında 361 Şüpheli Yakalandı
Antalya'da iki bölgede orman yangını çıktı
Antalya'da iki bölgede orman yangını çıktı
En Düşük Emekli Maaşında Temmuz Zammı Beklentisi
En Düşük Emekli Maaşında Temmuz Zammı Beklentisi
Meteoroloji'den Yüksek Sıcaklık Uyarısı ve İl İl Hava Durumu
Meteoroloji'den Yüksek Sıcaklık Uyarısı ve İl İl Hava Durumu
İklim Kanunu Teklifi TBMM'nin gündeminde
İklim Kanunu Teklifi TBMM'nin gündeminde
TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı
TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı
CHP'li vekillerden Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımı
CHP'li vekillerden Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımı
'SSDF'ye aktarılan 311 milyon dolar buhar oldu' iddiasına açıklama
'SSDF'ye aktarılan 311 milyon dolar buhar oldu' iddiasına açıklama
KDK 2024 Raporu Onaylandı! En Çok Şikayet Edilen Kurumlar
KDK 2024 Raporu Onaylandı! En Çok Şikayet Edilen Kurumlar
Keçiören MEM'den 84 Bin TL Promosyon Anlaşması
Keçiören MEM'den 84 Bin TL Promosyon Anlaşması
RTÜK, bazı sitelere erişim engelini kaldırdı
RTÜK, bazı sitelere erişim engelini kaldırdı
TBMM Genel Kurulu'nda 'yolsuzluk' tartışması
TBMM Genel Kurulu'nda 'yolsuzluk' tartışması
DMM Uyardı: Hazine ve Maliye Bakanlığı Adına Dolandırıcılığa Dikkat!
DMM Uyardı: Hazine ve Maliye Bakanlığı Adına Dolandırıcılığa Dikkat!
BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı
BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı
İkinci el otoda 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi uzatıldı
İkinci el otoda 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi uzatıldı
Erdoğan: Gündemlerinde mutlak butlan var ama kentsel dönüşüm yok
Erdoğan: Gündemlerinde mutlak butlan var ama kentsel dönüşüm yok
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,12 değer kazanarak 9.404,89 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2025 18:37, Son Güncelleme : 27 Haziran 2025 18:42
Yazdır
Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 103,84 puan artarken, toplam işlem hacmi 87,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,59, holding endeksi yüzde 0,94 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 2,35 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'nin ticaret konularında Çin'den sonra diğer ülkelerle anlaşmaya varabileceğine yönelik artan iyimserlik fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi mayısta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,7 arttı.

Analistler, çekirdek kişisel tüketim harcamalarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine karşın Fed'in yılın ikinci yarısında faiz indirimleri yapmasına izin verebilecek ılımlı bir seviyede olduğunu belirtti.

Haftaya yurt içinde enflasyon ve işsizlik oranı, yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam verisi, ADP özel sektör istihdamı ve fabrika siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 seviyelerinin direnç, 9.300 ve 9.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber