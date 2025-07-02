58 Veya 60 Yaşını Beklemek Üzere İstifa Eden Memurların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar?

Soru : Merhaba, 24.07.2000 de memurluk hizmetine başladım. Öncesinde hiçbir yerde hizmetim yok. Kesintisiz çalıştım memuriyette. Hizmet yılım dolunca emeklilik için yaşı beklemek ve işe devam etmemek istiyorum. Ne yapmalıyım? 24.07.2025 de doluyor değil mi hizmet yılım.

Detaylar/Değerlendirmeler:

8 Eylül 1999 dahil daha sonra çalışma hayatına işçi, esnaf, memur olarak başlamış bulunanların emekliliklerinde yaş şartı aranmaktadır. Yani bu durumda olanlar EYT kapsamında olmayıp, emekliliklerinde de hizmet yılının yanında mutlaka yaş şartını da tamamlamaları gerekmektedir.

1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmetleri bulunanlar 5434 kapsamında memur statüsünde çalışan kişilerdir. 5434 sayılı Kanunda bulunan kurallara göre de 8 Eylül 1999 tarihinden sonra memurluğa başlamış kişilerin emekli olabilmeleri için kadın ve erkek memuru ayrımı yapılmaksızın 25 tam hizmet yılını (varsa işçi, esnaf, borçlanılan süreler dahil) tamamlamaları ve kadın ise 58 yaşını, erkek ise 60 yaşını doldurmaları gerekmektedir.

Kadın ve erkek memur için ayrıca 15 tam hizmet yılı ve 61 yaşını doldurduklarında da emeklilik hakları bulunmaktadır.

1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışması olanlar hakkında hizmet bütünleşmesi işlemlerinde 2829 sayılı Kanun hükümleri esas alınır ve son 7 yıl hizmet kuralı uygulanır.

Kısa açıklamalarımız bağlamında kadın ve erkek memurlardan 25 yıl hizmeti tamamlayıp kadın ise 58, erkek ise 60 yaşında emekli aylığı bağlanmasını tercih edenlerin bilmeleri gereken hususlar:

1-25 tam yıl hizmetlerini (memurluk, işçilik, esnaflık, borçlanılan süreler dahil) tamamladıktan sonra görevlerinden mevzuata uygun olarak istifa etmeleri.

Memurlar için emeklilik hizmet hesabı nasıl yapılır konusunda yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz için https://www.memurlar.net/haber/979242/ adresimiz ziyaret edilebilir. Ayrıca, 25 yıl hesabının tamamlanıp tamamlanmadığı konusunda Kurumlarından da bilgi almalarını tavsiye edebiliriz.

2-25 tam hizmet yılını dolduran memur 58 veya 60 yaş dolumunu beklemek istediğinde, çalışmış olduğu Kuruma, "Hizmet yılımı doldurdum, emeklilik 58/60 yaşımı doldurduğumda emekli aylığı bağlanması için görevimden istifa etmek suretiyle ayrılmak istiyorum. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında gereğinin yapılmasını arz ederim" şeklinde bir dilekçe vermesinin yeterli olacağını düşünmekteyiz.

3- 25 tam yıl hizmetlerini dolduranlardan görevinden ayrılanların daha sonra işçi veya esnaf statüsünde çalışmaları olur ise, 2829 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre son yedi yıllık hizmetlerinin en az yarısından fazlasının (3 yıl 6 ay/ yani 1260 gün ve daha fazla) memur statüsünde geçen hizmet olması koşuluyla, 5434 sayılı Kanun hükümleri esas alınarak aylık bağlanır, şayet bu süre geçer ise yani 1260 gün ve daha fazla işçi veya esnaf statüsü olur ise memur statüsünden aylık bağlanamaz, işçi veya esnaf olarak aylık bağlanır.

4-25 tam yıl hizmetlerini doldurup istifa edenler, emeklilik yaşlarının dolum tarihinde emekli müracaatını yaptıklarında, yaşlarının dolum tarihindeki memur maaş katsayısı esas alınmak suretiyle emekli aylığı, emeklilik ikramiyesi ve sağlık yardımı yapılır. Yaş gruplarını tamamladıkları tarihte aylık müracaatında memurluk sürelerinin tam yıllarına emekli ikramiyesi ödenir. İster memur, ister işçi, ister esnaf olarak aylık bağlansın muhakkak memurluk sürelerine emekli ikramiyesi ödenir. Emekli ikramiyesinde bir kayıp olmaz.

Memur, yaş grubunu tamamladığı tarihten hemen sonra, Sosyal Güvenlik Kurumuna aşağıda örnek olarak hazırladığımız dilekçe ile müracaatlarını yapmaları yeterli olacaktır. Ancak, aylık ödemelerinde hak kaybı olmaması için mutlaka yaşın dolumunu müteakip SGK na müracaat edilmesi uygun olacaktır.

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı

Mithatpaşa Cd. No: 7 Sıhhıye-ANKARA

5434 sayılı Kanun kapsamında görev yapmakta iken, 25 yıldan fazla hizmetim olması nedeniyle emeklilik yaşımı beklemek üzere ............................. tarihinde istifa ettim. .......................... tarihi itibarıyla da 58/60 yaşımı doldurdum.

Bu nedenle, aylık bağlanması ve emekli ikramiyesi ödenmesi hususunda gereğini arz ederim.

Adı Soyadı:

Tarih:

T.C. Kimlik No.:

Cep Tel No. :

Adres :

Aylıklarımı almak istediğim Banka Şubesi:

Açıklamalarımız bağlamında sizin için söylenebilecek durum şöyledir:

Hizmete 24/7/2000 tarihinde başlamış olmanız nedeniyle 5434 kapsamında memur statüsünde olursunuz ve emeklilik hizmet başlangıcınız 15/8/2000 tarihinden başlar ve bu süre kesintisiz olarak 15/7/2025 tarihine kadar devam eder ve 15/7/2025 görev aylığınızı aldıktan sonra da hizmet devamınız 15/8/2025 tarihine kadar devam eder. Dolayısıyla 15/7/2025 görev aylığınızı almanız durumunda tam olarak 25 tam hizmet yılınız olur.

Şayet, 25 tam hizmet yılınızı tamamladıktan sonra istifa edip yaşı beklemeyi düşünüyor iseniz yukarıda yapmış olduğumuz açıklamalar doğrultusunda hareket etmenizi ve bu durumunuzu da öncelikli olarak Kurumunuzla da görüşmenizi tavsiye edebiliriz.