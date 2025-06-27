Direğe çarpan motosikletin sürücüsü 14 yaşındaki Azra hayatını kaybetti
Çorlu'da motosikletin yön levhasına çarpması sonucu 14 yaşındaki Azra Özçelik hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yön levhasının demir direğine çarpan motosikletin sürücüsü Azra Özçelik (14) hayatını kaybetti, yanında bulunan M.F.K. (19) ise yaralandı. Kaza, saat 08.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerindeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Lisesi yakınlarında gerçekleşti. Azra Özçelik'in kontrolünü kaybettiği 63 AJN 722 plakalı motosiklet, yol kenarındaki yön levhasının demir direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle Azra Özçelik ve arkasında bulunan M.F.K. savrularak yere düştü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Azra Özçelik'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaralı M.F.K., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza Detayları
- Kaza Saati: 08.30
- Kaza Yeri: Cumhuriyet Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Lisesi yakınları
- Motosiklet Plakası: 63 AJN 722
- Sürücü: Azra Özçelik (14) - Hayatını kaybetti
- Yaralı: M.F.K. (19) - Hastaneye kaldırıldı
Olay Yerine Müdahale
Kazanın ardından bölgeye hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, sürücü Azra Özçelik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı M.F.K. ise ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.