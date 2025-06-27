Direğe çarpan motosikletin sürücüsü 14 yaşındaki Azra hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yön levhasının demir direğine çarpan motosikletin sürücüsü Azra Özçelik (14) hayatını kaybetti, yanında bulunan M.F.K. (19) ise yaralandı. Kaza, saat 08.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerindeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Lisesi yakınlarında gerçekleşti. Azra Özçelik'in kontrolünü kaybettiği 63 AJN 722 plakalı motosiklet, yol kenarındaki yön levhasının demir direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle Azra Özçelik ve arkasında bulunan M.F.K. savrularak yere düştü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Azra Özçelik'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaralı M.F.K., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza Detayları

Kaza Saati: 08.30

08.30 Kaza Yeri: Cumhuriyet Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Lisesi yakınları

Cumhuriyet Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Lisesi yakınları Motosiklet Plakası: 63 AJN 722

63 AJN 722 Sürücü: Azra Özçelik (14) - Hayatını kaybetti

Azra Özçelik (14) - Hayatını kaybetti Yaralı: M.F.K. (19) - Hastaneye kaldırıldı

Olay Yerine Müdahale

Kazanın ardından bölgeye hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, sürücü Azra Özçelik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı M.F.K. ise ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.



