Mersin'de 332 Bin Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Mersin'de gerçekleştirilen başarılı bir operasyon sonucunda, 332 bin 808 sentetik ecza hapı ele geçirildi ve olayla ilgili olarak 1 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, sentetik hap bulundurulduğu tespit edilen bir kamyonet, ekipler tarafından dron ile bir süre takip edilerek durduruldu. Araçta yapılan aramada, çok sayıda sentetik ecza hapı ele geçirildi ve sürücü S.H. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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