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Türkiye ve Rusya Ekonomik İşbirliğinde Yeni Dönem

Türkiye ve Rusya, ekonomik işbirliğini güçlendirerek ticaret hacmini artırmayı hedefliyor. KEK toplantısı önemli kararlar içeriyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2025 11:52, Son Güncelleme : 27 Haziran 2025 11:45
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Türkiye ve Rusya Ekonomik İşbirliğinde Yeni Dönem

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmeye devam ettiğini vurgulayarak, iki ülkenin dayanıklılıklarını kanıtlayan ekonomileriyle daha güçlü işbirlikleri kurmak için gerekli imkanlara sahip olduğunu belirtti. Bolat, Moskova'da düzenlenen Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu (KEK) 19. Dönem Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, iki ülkenin bölgede önemli aktörler ve komşular olduğuna dikkat çekti. Yıllar içinde geliştirilen ticari ve ekonomik işbirliğinin, bölgedeki barış ve istikrara temel oluşturduğunu ifade etti.

İki Ülke Arasındaki Ekonomik İşbirliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, iki ülkenin ticaret hacmini 100 milyar dolar seviyesine çıkarmak için ortak çalışmalar yürüttüğünü belirten Bolat, ilişkilerin bölgesel ve uluslararası zorluklara rağmen önemli ilerlemeler kaydettiğini söyledi. Bolat, Rusya ile ortak çalışmaların ve vizyon projelerinin arttığını, geleceğe yönelik projeksiyonların milli ve uluslararası yükümlülükler çerçevesinde sürdürüldüğünü vurguladı.

KEK Toplantısının Önemi

Bolat, Moskova'daki KEK toplantısı sonucunda imzalanacak mutabakat zaptı ve anlaşmaların, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere olumlu yansıyacağını belirtti.

Türkiye Ekonomisinin Dayanıklılığı ve Büyümesi

Türkiye ekonomisinin pandemi sonrası ve 11 ili etkileyen deprem felaketi gibi şoklarla sınandığını anlatan Bolat, bu süreçte Rusya'nın yardımlarına teşekkür etti. Zorluklara rağmen Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde mücadele ederek zorlu günleri büyük ölçüde geride bıraktığını ifade etti.

  • Türk ekonomisi, 19 çeyrektir kesintisiz büyüme gösterdi.
  • 2023 yılında yüzde 3,2 büyüyerek 1,3 trilyon dolar büyüklüğe ulaştı.
  • İhracat hacmi 2002'de 36 milyar dolar iken, 2024'te 262 milyar dolara yükseldi.
  • Dünya Bankası, Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 2,6'dan 3,1'e revize etti.

Rus Ekonomisinin Performansı

Bolat, Rus ekonomisinin de küresel tahminlerin aksine üstün bir performans gösterdiğini ve IMF verilerine göre hem 2023 hem de 2024'te yüzde 4,1 büyüme kaydettiğini belirtti.

Karma Ekonomik Komisyon Toplantılarının Katkısı

Bolat, KEK toplantıları sayesinde Rusya ile çok katmanlı birçok alanı kapsayan ekonomik ilişkilerin daha da geliştirildiğini vurguladı. Türk ve Rus ekonomilerinin birbirini tamamlayan nitelikleriyle daha güçlü işbirlikleri inşa etmek için gerekli imkanları sunduğunu belirten Bolat, ticari ve ekonomik alanda düzenli olarak gerçekleştirilen Karma Ekonomik Komisyon toplantılarının bu etkileşimin en net çıktısı olduğunu ifade etti.


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