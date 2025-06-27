İzmir'de orman yangınına neden olan şüpheli tutuklandı

Bir evin kullanılamaz hale geldiği yangına neden olduğu ileri sürülen şüpheli M.E, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

M.E. ifadesinde, yaktığı çöplerle yangına kazara sebebiyet verdiğini ve üzgün olduğunu belirtti.

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