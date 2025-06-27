Kamu Görevlilerine Yönelik Rüşvet Soruşturması: 18 Gözaltı

İstanbul Beylikdüzü'nde kamu görevlilerinin rüşvet aldığı iddiasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak, kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, kişinin bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık, bir bilişim sistemindeki var olan verileri başka bir yere gönderme ile rüşvet almak ve vermek suçlarıyla ilgili çalışmalar başlatıldı.

Soruşturmanın Detayları

Beylikdüzü'nde bazı kamu görevlilerinin, düzenleyecekleri raporlar için vergi mükellefleriyle irtibata geçtikleri, ceza yazma tehdidiyle baskı kurarak yüksek miktarlarda para talep ettikleri ve bu işlemleri örgütlü ve planlı şekilde gerçekleştirdikleri tespit edildi. Ayrıca, bazı kişileri aracı kılarak şirket yetkilileriyle temasa geçen şüphelilerin, şirket hakkında olumsuz rapor düzenlenebileceğini öne sürerek şirketin kapanacağı yönünde tehdit ve baskı uyguladıkları, bu yolla çok sayıda şirket yetkilisinin mağdur edildiği belirlendi.

Operasyonun Sonuçları