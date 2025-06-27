HSK müfettişini bıçakla yaralayan şüphelinin tutukluk halinin devamına hükmedildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Müfettişi Mehmet Aslan'ı bıçakla yaralayan şüpheli Berat Çingay'ın yargılanmasına Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Berat Çingay ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti başkanı, dosyaya gelen evrakları okuduktan sonra tanık beyanlarının alınacağını bildirdi.

Tanık Beyanları

B.K. , sanığın 2015'ten beri komşusu olduğunu, daha önce kapısına ekmek bıçağıyla dayanıp ailesi ve kendisini tehdit ettiğini, şikayetçi olduklarını ancak ailesinin araya girmesiyle şikayeti geri çektiklerini belirtti.

, sanığın 2015'ten beri komşusu olduğunu, daha önce kapısına ekmek bıçağıyla dayanıp ailesi ve kendisini tehdit ettiğini, şikayetçi olduklarını ancak ailesinin araya girmesiyle şikayeti geri çektiklerini belirtti. M.C. , sanığı iş yerinden tanıdığını, birkaç kez "Buradan ses geliyor. Burada kamera mı var?" diyerek dükkanına bıçakla geldiğini ve sokakta yoldan geçenlerle kavgasına şahit olduğunu anlattı.

, sanığı iş yerinden tanıdığını, birkaç kez "Buradan ses geliyor. Burada kamera mı var?" diyerek dükkanına bıçakla geldiğini ve sokakta yoldan geçenlerle kavgasına şahit olduğunu anlattı. Ö.Ç., Çingay'ın komşusu olduğunu, psikolojik sorunlarının bulunduğunu, komşusunun evine saldırdığını ve şikayet ettiklerini ancak yine ailesinin araya girdiğini söyledi.

Sanık ve Avukatların Talepleri

Tanık beyanlarının ardından sanık avukatı, emniyette ifadesi alınan 5 tanığın mahkemede dinlenilmesini istedi. Ayrıca, müvekkilinin hareketlerinin hayatın olağan akışına uygun olmadığını ve bu olayın cezai ehliyetinin bulunmadığının göstergesi olduğunu savundu. Avukat, müvekkili hakkında akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair Adli Tıp Kurumu'ndan yeniden rapor istenmesini talep etti.

Müşteki avukatı ise tanık beyanlarının sanığın hasta değil suçlu olduğunu gösterdiğini belirterek, sanığın en ağır cezayı alması gerektiğini ifade etti.

"Cezaevinde benimle dalga geçiyorlar"

Sanık Berat Çingay, Elazığ'ın Keban ilçesinde adliyedeki görevinden istifa ettikten sonra bunalıma girdiğini ve 5 yıl ilaç kullandığını anlattı. İlaçlar yüzünden hastalığının daha da kötüleştiğini savunan Çingay, "Ben hala kuşkucuyum, Arslan beni takip etmiyorsa benim hastalığımı nereden biliyordu? Kimse bana inanmıyor ama ben olayı 3 farklı şekilde hatırlıyorum. Hangisi gerçek bilmiyorum. Cezaevinde benimle dalga geçiyorlar." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı, müvekkilinin tahliyesini ve hastaneye yatırılmasını talep etti. Cumhuriyet savcısı ise dosyadaki eksik hususların giderilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme, sanığın mevcut tutukluluğunun devamına hükmederek duruşmayı 19 Eylül'e erteledi.

İddianameden Detaylar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 22 Ekim 2024'te, HSK yemekhanesinde görevli Berat Çingay'ın, HSK Müfettişi Mehmet Aslan'ı mutfaktan aldığı bıçakla ensesinden 2 kez bıçakladığı belirtiliyor. Ağır yaralanan müfettişin hastaneye kaldırıldığı, Çingay'ın ise gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı anlatılıyor.

"Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl

suçundan "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 2 yıl

suçundan "Silahla tehdit" suçundan da 2 yıl

olmak üzere toplamda uzun süreli hapis cezası isteniyor.



