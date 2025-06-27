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Bakan Yumaklı'dan Orman Yangınlarına Karşı Uyarı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aliağa'daki orman yangınının dikkatsizlikten çıktığını belirterek, vatandaşlara ateş ve çöp yakmamaları konusunda çağrıda bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2025 13:56, Son Güncelleme : 27 Haziran 2025 13:58
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Bakan Yumaklı'dan Orman Yangınlarına Karşı Uyarı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Aliağa ilçesinde dikkatsizlik sonucu çıkan yangında yüzlerce ağacın kül olduğunu belirterek, "Yeşil vatanı korumak hepimizin görevi. Lütfen açık alanda ateş yakmayın, çöp yakmayın, sigara izmariti atmayın." ifadesini kullandı. Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'in Aliağa ilçesinde çöplük alanda başlayıp ormana sıçrayan yangına dikkati çekerek vatandaşlara uyarıda bulundu. Aliağa'da sıradan görünen dikkatsizlik sonucu yüzlerce ağacın kül olduğunu vurgulayan Yumaklı, sanayi sitesinde çöp yakmanın 5 dakikalık iş olduğunu ama bedelinin yıllar boyunca büyüttükleri ağaçların yanıp gitmesiyle sonuçlandığını bildirdi.

Yangınların Sebepleri ve Uyarılar

Yumaklı, yangınların gerekçelerine dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

  • "Yangınların çoğu 'küçük bir dikkatsizlikten' çıkıyor ama sonucu hiç de küçük olmuyor."
  • "Yeşil vatanı korumak hepimizin görevi."
  • "Bir defa daha söyleyelim, lütfen açık alanda ateş yakmayın, çöp yakmayın, sigara izmariti atmayın."
  • "Cezası ağır, daha nasıl anlatabiliriz ki?"
  • "Doğaya verdiğimiz zarar yarınımıza, geleceğimize verilmiş bir zarardır."
  • "Geleceğimizi dikkatsizlik sonucu yakmayalım."

Vatandaşlara Çağrı

Bakan Yumaklı, vatandaşları doğaya karşı daha duyarlı olmaya davet ederek, özellikle yaz aylarında açık alanlarda ateş yakılmaması, çöp ve sigara izmariti atılmaması konusunda uyarılarda bulundu. Yangınların önlenmesi için herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini vurguladı.


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